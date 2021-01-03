Gündem Banka çalışanı müşterilerinin imzalarını taklit etti 12 milyon lira kredi çekti
ADANA

Banka çalışanı müşterilerinin imzalarını taklit etti: 12 milyon lira kredi çekti

Adana’da çalıştığı banka şubesinin müşterisi firma yetkililerinin imzalarını taklit ederek hazırladığı sahte evrakla bankadan 12 milyon TL kredi çeken Gökhan K., polis ekiplerince yakalandı. Gökhan K.’nin, çektiği paraları yakalanmamak için komisyon karşılığı hesabına aktardığı Hacı Ahmet Ö. ile kardeşi Hakan Ö. de gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Hazırladığı sahte evrakla firma adına bankadan toplam 12 milyon TL kredi çektiği belirlendi.
Hazırladığı sahte evrakla firma adına bankadan toplam 12 milyon TL kredi çektiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir bankada çalışan Gökhan K.’nin, zimmetine para geçirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yürütülen soruşturmada Gökhan K.’nin, banka müşterisi firmaların yetkililerin imzalarını taklit edip, hazırladığı sahte evrakla firma adına bankadan toplam 12 milyon TL kredi çektiği belirlendi.

  • Gökhan K.’nin yakalanmamak için çektiği parayı, çalıştığı banka şubesinin yakınındaki bir otoparkta değnekçilik yapan, yaklaşık 5 yıldır tanıdığı Hacı Ahmet Ö.’ye ait farklı bankalardaki hesaplara transfer ettiği tespit edildi. Hacı Ahmet Ö.’nün, bu işlem karşılığında Gökhan K.’den yüklü miktarda para aldığı saptandı.

İş adamının akılalmaz planı: Kendilerine kelepçe takmışlar!
GÜNDEM
İş adamının akılalmaz planı: Kendilerine kelepçe takmışlar!

DEĞNEKÇİNİN KARDEŞİ DE ŞANTAJ YAPMIŞ

Öte yandan bu durumu öğrenen Hacı Ahmet Ö.’nün kardeşi Hakan Ö. de Gökhan K.’den şantajla para istediği, “Artık bana da pay vereceksin. Yoksa seni polise ihbar ederim” diye tehditte bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine Gökhan K.’nin, Hakan Ö.’ye ‘sus payı’ verdiği belirlendi. Bu bilgiler üzerine polis ekipleri, adreslerine düzenlenen eş zamanlı şok baskınlarla şüphelileri yakaladı. Hacı Ahmet Ö.’nün evinde yapılan aramalarda para transferlerinin yapıldığını gösteren 6 banka dekontu, 30 bin lira para ele geçirildi.

  • Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan K. ile Hacı Ahmet Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Hakan Ö.’ye ise ev hapsi cezası verildi.

Deprem istismarcısı dolandırıcı çetesinin lideri: Bize inanıp başımızı sıkıntıya sokmayın
GÜNDEM
Deprem istismarcısı dolandırıcı çetesinin lideri: Bize inanıp başımızı sıkıntıya sokmayın

Pos cihazındaki dolandırıcılıkta banka sorumlu
GÜNDEM
Pos cihazındaki dolandırıcılıkta banka sorumlu

İstanbul'da maske dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle aranan zanlı Kars'ta yakalandı
GÜNDEM
İstanbul'da maske dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle aranan zanlı Kars'ta yakalandı

Songül Karlı'dan dolandırıcılık iddiası: Eski eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişiye gözaltı
GÜNDEM
Songül Karlı'dan dolandırıcılık iddiası: Eski eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişiye gözaltı

Abone Ol Google News
Tek yumrukla yere serdi

Tek yumrukla yere serdi

TEM Otoyolu'nda tekme ve yumruklu yol kavgası.
Bu delikten girip 5 milyonluk cipi çaldı

Bu delikten girip 5 milyonluk cipi çaldı

​Film sahnelerini aratmayan hırsızlık.
2021in ilk haberidiyerek duyurdu

2021'in ilk haberi
diyerek duyurdu

​İçişleri Bakanı Soylu, sayıyı açıkladı.
'Aşı olmayana<br>kız verilmez'

'Aşı olmayana
kız verilmez'

​Bir televizyon programında konuşan profesörün bu sözleri başına bela oldu.
60 milyon kişi iyileşti

60 milyon kişi iyileşti

En fazla vakanın görüldüğü 4 ülke en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.
Hırsız kiracı<br>suçüstü yakalandı

Hırsız kiracı
suçüstü yakalandı

Polis ​itfaiye merdiveni ile evden çıkarabildi.
Çekiciyle<br>drifte ceza yağdı

Çekiciyle
drifte ceza yağdı

​Polis plakadan tespit ettiği sürücüyü yakaladı.
Başkentte DEAŞ operasyonu

Başkentte DEAŞ operasyonu

Polis tarafından, örgüt üyelerinin çok sayıda ​fotoğrafına ulaşıldı.
Cenaze evlerinde yer kalmadı

Cenaze evlerinde yer kalmadı

​ABD'de salgının tırmandığı California'da durum ağırlaşıyor.
Berat Özdemir <br>Trabzonspor'da

Berat Özdemir
Trabzonspor'da

​Genç oyuncunun transferini, kongre üyesi açıkladı.
Mutasyon nöbeti

Mutasyon nöbeti

​Hastalar sıkı bir şekilde izolasyona alındı.
KADES imdadına yetişti<br>

KADES imdadına yetişti

​Eve hızlıca gelen polis saldırganı gözaltına aldı.
Dokunulmaz turistler

Dokunulmaz turistler

​BAE'de İsraillilere her şey normal.
2021'de her alanda şahlanış

2021'de her alanda şahlanış

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl için kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını belirtti.
Sakın konuşma

Sakın konuşma

CHP'den tacize uğrayan kadına baskı.
THY Avrupa ikincisi

THY Avrupa ikincisi

​Dünyada ise en çok uçan 5. şirket.
Sadece 52 kişi

Sadece 52 kişi

​PKK'ya katılım 1984'ün altında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.