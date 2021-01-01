Gündem Banker Bilo gerçek oldu Avrupaya gitmek isterken kendilerini Kayseride buldular
KAYSERİ

Banker Bilo gerçek oldu: Avrupa'ya gitmek isterken kendilerini Kayseri'de buldular

Avrupa’ya gitmek isteyen 15 mülteci, 6 bin Euro alınarak Kayseri’ye giden bir tırın dorsesine bindirilirken, bu durum Şener Şen ve İlyas Salman’ın oynadığı "Banker Bilo" filmini akıllara getirdi.

Haber Merkezi İHA
Mülteciler kaçmaya çalıştı.
Mülteciler kaçmaya çalıştı.

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Avrupa’ya gitmek isteyen 15 mülteci, 6 bin Euro alınarak Kayseri’ye giden bir tırın dorsesine bindirilirken, bu durum Şener Şen ve İlyas Salman’ın oynadığı "Banker Bilo" filmini akıllara getirdi.

Anlayınca kaçmaya çalıştılar

İsminin M. olduğu öğrenilen şoför, mültecilerden habersiz park halindeki dorseyi alarak Kayseri’ye doğru yola çıktı. Pozantı’daki mola tesislerinde duran şoför, markete girdiği sırada ise mülteciler tırın Avrupa yerine farklı istikamete gittiğini anlayınca dorsenin çadırını keserek kaçmaya başladı. Şoför durumu fark edip polise haber verdi. Bu sırada mülteciler kaçarak izini kaybettirdi. Sürücü M. ise yaşanan bu olayı "Mülteciler beni görünce ’Avrupa’ya gitmek için 6 bin Euro verdik. Para verdiğimiz şahıs bizi bu tırın dorsenine bindirip, bununla Avrupa’ya gideceksiniz’ dedi diyerek kaçtılar" diye anlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan mültecileri yakalamak için çalışma başlattı.


’Banker Bilo’ filmini andırdı

Kaçak göçmenlerin başına gelenler, Şener Şen ve İlyas Salman’ın başrollerini paylaştığı ’Banker Bilo’ filmindeki sahneyi akıllara getirdi.

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