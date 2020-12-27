Yunanistan’da ırkçı saldırılar bitmiyor: Mülteci çocuklara saldırdılar

Yunan basınındaki haberlere göre, dün gece saatlerinde, ellerinde bıçak, demir çubuk ve sopalarla Kilise himayesinde faaliyet gösteren göçmen kampının önünde toplanan kalabalık grup ırkçı slogan atarak gösteri yaptı.

Daha sonra, kampta çocukların bulunduğu bölgeye girmek isteyen saldırganlar çevredekiler ve kamp görevlileri tarafından engellendi.

OYNAT 02:00 Vicdansız Yunanlar mültecileri darp edip Türk karasularında ölüme terk etti: Bakan Soylu kurtarıldıklarını açıkladı İçişleri Bakanlığı, 6 Aralık Pazar günü saat 18.50'de, Aydın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan yarı batık haldeki salın içerisindeki 17 kişilik düzensiz göçmen grubunun Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığını açıkladı. BiP'te paylaş

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Kampın avukatından açıklama

Kampın avukatı Thodoris Karayannis basına yaptığı açıklamada, yaşanan olayla ilgili bölge savcılığına suç duyurusunda bulanacağını belirterek, "Küçük çocukları, planlı şekilde nefret ve propaganda yayan ve 12-15 yaşındaki çocuklara ölüm tehlikesi içeren şiddet uygulamaktan çekinmeyen insanlardan korumamız lazım." dedi.

OYNAT 00:59 Yunan sahil güvenliğinin, göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı İnsansız hava aracıyla kaydedilen görüntülerde Yunan sahil güvenlik unsurlarının, Rodos Adası'nın kuzeyinde iki şişme bota aktardıkları göçmenleri, Türk kara sularına itmeleri ve bölgeden ayrılarak açık denizde ölüme terk etmeleri yer alıyor.

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Aynı bölgede 2016 ve 2017’de göçmen kamplarına itiraz eden gruplarca düzenlenen ırkçı gösterilerde de geniş çapta şiddet olayları yaşanmıştı.