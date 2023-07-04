Barajlar alarm veriyor: 4 aylık suyumuz var

Sıcak yaz günleriyle birlikte İstanbul’un suyunu karşılayan barajların doluluk oranı, son bir haftada 1.06 azalarak yüzde 43.62’ye düştü. İSKİ verilerine göre, 26 Haziran’da yüzde 44.68 olan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 43.62’ye indi. Bu veri, son 9 yılın aynı dönemine ait en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Düşüşün endişe verici olduğunu belirten İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Yeşilçay ve Melen dikkate alınmadığında 4 aylık suyumuz kaldı” dedi. İstanbul’un su seviyesinin ocakta yüzde 28’lere kadar indiğini hatırlatan Toros, “Haziranda su kullanımı geçen yılın aynı dönemine oranla artış gösterdi. Temmuz ve ağustos ise yağışın en az olduğu dönem. Sonbaharda kuraklık riski var. İstanbullular su tasarrufu yapmalı” diye anlattı.

SU BÜTÇESİ OLUŞMALI

Anadolu’daki su göletlerinde yağmur hasadı yapıldığını vurgulayan Toros, “Çiftçilerin kurak yıllardan olumsuz etkilenmesi için 3 yıllık su bütçesi oluşturulmalı.İstanbul’daki site ve fabrikalar yağmur hasadı yapmalı. Ağaçların etrafına suyu toprağa çekecek yalaklar oluşturulmalı. İmkanı olanların depo oluşturarak su biriktirmesi çok önemli” diye konuştu.

GÜNLÜK SU TÜKETİMİ 2 MİLYON METREKÜP

* 2015’te yüzde 85.57, * 2016’da yüzde 71.31, * 2017’de yüzde 77.38, * 2018’de yüzde 79.82, * 2019’da yüzde 77.61, * 2020’de yüzde 64.47, * 2021’de yüzde 73.17, *2022’de ise yüzde 73.4 olarak kaydedildi. Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868.68 milyon metreküp biriktirme hacmine, sahipken su miktarı bugün itibarıyla 378.89 milyon metreküp olarak ölçüldü. İstanbul’da günlük su tüketimi 2 milyon 97 bin metreküp olurken, Melen ve Yeşilçay’dan bu yıl 423.52 milyon metreküp su alındı.

Mersin Körfezi’nde kirlilik arttı

Deniz Kaşifi adlı cihazla Akdeniz’de inceleme yapan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Mersin Körfezi’ndeki deniz kirliliğinin bölgemize yayıldığını belirterek, “Körfez alarm veren bir bölge, bir an önce bunu durdurmamız lazım. Gerek şehir deşarjları gerekse de tarımsal faaliyetler bölgeyi kirletiyor. Neredeyse Marmara’daki kadar kirlilik bölgede hakim” dedi. Akdeniz’de 20 gün veri toplayan Salihoğlu, Akdeniz’in derin sularının şu anda

yapısını koruduğunu anlattı.











