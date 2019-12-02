Barajlarda son 10 yılın en düşük doluluk oranı

İstanbul'da barajlarda doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde.
CİDDİ ORANDA AZALDI
İstanbul Kasım ayında kurak bir mevsim geçirdi. Bu durum barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı.
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İstanbul'da barajlarda doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde.
İstanbul Kasım ayında kurak bir mevsim geçirdi. Bu durum barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı.
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Daha önce 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 37,01 olarak ölçülmüştü.
İstanbul'da barajlar son 10 yılın en düşük doluluk oranını gördü
İstanbul'da kurak geçen kasım ayı nedeniyle barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü.
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Daha önce 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 37,01 olarak ölçülmüştü.
İstanbul'da barajların doluluk oranını gösteren grafik.
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Eylül ve ekim aylarının büyük oranda yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi hızla azaldı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, şu anda 10 barajdaki su seviyesi yüzde 44,37.
Su seviyesi en çok azalan barajların başında Kırklareli'nin Karadeniz sahiline yakın bölgesinde yer alan Pabuçdere ve Kazandere barajları geldi. Bu barajlar kuruma tehlikesi sinyali vermeye başladı. Özellikle Pabuçdere Barajı'nda sadece kullanılmayan dip suyu kaldı.
Her iki barajdaki su seviyesi havadan görüntülendi. 60 milyon metreküp su toplama kapasitesine sahip ve ormanlık alanda bulunan Pabuçdere Barajı'nda neredeyse su kalmadı. Şu anda bu barajın sadece en derin bölgesinde az miktarda su bulunuyor.
İSKİ verilerine göre, buradaki su seviyesi yüzde 2,81'e geriledi. Barajda yalnızca 1 milyon 64 bin metreküp su kaldı.
100 milyon metreküp kapasiteli Kazandere'de su miktarı yüzde 7,88'e inerken, Kazandere'de sadece 1 milyon 37 bin metreküp su kaldı. Bu barajlardaki su, İstanbul'un bir günlük ihtiyacını bile karşılayamıyor. Zira İstanbul'un günlük su ihtiyacı, 2 milyon 642 bin 907 metreküp.19 Eylül'de doluluk oranı yüzde 52,39 olan barajlardaki su seviyesi, aradan geçen bir ayda yüzde 44,37'e düştü.
Su miktarındaki azalış diğer barajlarda da net görülüyor. Elmalı'da yüzde 70,29, Terkos'da yüzde 62,47, Darlık'ta yüzde 49,92, Büyükçekmece'de yüzde 44,51, Ömerli'de yüzde 43,61, Sazlıdere'de yüzde 42,53, Alibey'de yüzde 36,16 ve Istrancalar'da yüzde 25,88 su kaldı.
Ekim 2010 ile Ekim 2019 tarihleri arasında, bu yıl su seviyesinin en azaldığı üçüncü sene oldu. 2014 yılında su seviyesi yüzde 21,39'a gerilerken, 2016'da yüzde 40,43, 2019'da ise yüzde 44,37 oldu.
10 barajdaki su miktarı 385 milyon 42 bin metreküpe gerilemiş durumda.
Barajlardaki su miktarı şöyle: Baraj Su miktarı (metreküp) Ömerli 102,65 milyon Terkos 101,36 milyon Büyükçekmece 66,29 milyon Darlık 53,66 milyon Sazlıdere 37,74 milyon Alibeyköy 12,35 milyon Elmalı 6,75 milyon Pabuçdere 1,64 milyon Kazandere 1,37 milyon Istrancalar 1,61 milyon
İstanbul'a su sağlayan Pabuçdere ve Kazandere barajlarındaki görüntü korkuttu
İstanbul'a su sağlayan Kırklareli sınırındaki Pabuçdere ve Kazandere barajlarında kuruma tehlikesi olduğu bildirildi.