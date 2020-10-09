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Gündem Barbaros Hayreddin Paşa gemisi için 9 Kasıma kadar NAVTEX ilan edildi
ANKARA

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi için 9 Kasım’a kadar NAVTEX ilan edildi

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi için 9 Kasım’a kadar NAVTEX ilan edildi

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 9 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

Haber Merkezi AA
Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi
Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi için Akdeniz’de gerçekleşecek sismik çalışmalar amacıyla 9 Kasım’a kadar NAVTEX ilan edildi.

İlana göre, geminin görevi 10 Ekim'den 9 Kasım'a kadar sürecek.

  • Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

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NAVTEX NEDİR?

İngilizce ‘Navigational text messages’ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor.

Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor. Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

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