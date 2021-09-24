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İSTANBUL

Barbaros Hayrettin Paşa Camii yükseliyor

Beşiktaş Levent’te yapımına devam edilen Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nin kaba inşaatının yüzde 95’i tamamlandı. Pencere camları takılmaya başlanan caminin, iç dekorasyonu deniz ve su teması olurken, kuşak kısmında ise Rahman Suresi yer alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Barbaros Hayrettin Paşa Camii yükseliyor
2022 yılı içerisinde ibadete açılması planlanan cami, 7 bin metrekarelik alan üzerinde yükselmeye devam ederken, kapalı ve açık alanlarıyla birlikte toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak.

Mimar Sinan’ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi’nden öykünerek tasarlanan Beşiktaş Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nin kaba inşaatının yüzde 95’i tamamlanırken, caminin iç kısmındaki çalışmalar da devam ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa’yı anlatması için caminin iç dekorasyonunda yapılacak süslemeler ve asılacak ayetler deniz ve su teması olacak. Pencereleri takılan caminin cam kısmına ise deniz ve gemi detayları işlendiği görülürken, caminin kuşak kısmına Rahman Suresi yazılacak. 2022 yılı içerisinde ibadete açılması planlanan cami, 7 bin metrekarelik alan üzerinde yükselmeye devam ederken, kapalı ve açık alanlarıyla birlikte toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak. Kapalı ve açık alanları, gerektiğinde deprem toplanma alanı olarak kullanılacak. Camide 900 araçlık 4 katlı otopark bulunacak. 23 metre ana kubbe çapına sahip caminin ana kubbe yüksekliği ise 44 metre olacak.

‘YÜZDE 95’TEN FAZLASI BİTTİ’

  • Camii inşaatı hakkında bilgi veren Barbaros Hayrettin Paşa Cami inşaatının koordinatörü, Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, “3 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın iştirakleri ile camiimizin temelini attık. O günden bu yana 15-16 ay gibi bir süre geçti. Bu süre zarfında biz kaba inşaatımızın arkamızda görüldüğü gibi çok büyük bölümünü, eğer bir yüze söylemek gerekirse yüzde 95’ten fazlasını, daha net bir ifadeyle minarelerimizin dışındaki kaba inşaatımızın tamamını bitirdik. Bitirmekte kalmadık içerde tuğla örme işlerimiz, dış avlumuzdaki kubbelerimiz ve kemerlerimizde çok hızlı bir şekilde yapılıyor. İşlerimizin çok büyük bir bölümünü kararını vermiş atölye çalışmaları hızlandırmış şu anda belki 10’un üzerinde atölye Barbaros Hayrettin Paşa Camii için imalatlar yapıyor” diye konuştu.

‘AĞIRLIKLI OLARAK SUYLA İLGİLİ AYETLER OLACAK’

Her ayrıntı üzerinde özenle çalıştıklarını söyleyen Külünk, “Camimizdeki tema tabii ki Barbaros Hayrettin Paşa olunca, tabii ki deniz, tabii ki kadırga ve geçmişimize, tarihimiz. Ana kubbemizde denizle ilgili bazı ayetler var. Kuşak yazımız Rahman Suresi, tabii ki camimizdeki olmazsa olmaz yazılarımız var. Giriş kitabemiz farklı, mihrap kitabemiz farklı, minder kitabemiz farklı” ifadelerini kullandı.

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