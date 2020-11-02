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Gündem Yıkım sırasında 8inci kattan kedi aşağıya atladı Sahipleri gözyaşları içinde izledi
İZMİR

​Barış Apartmanı'nda yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı: Sahipleri gözyaşları içinde izledi

Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı: Sahipleri gözyaşları içinde izledi

İzmir’de depremde hasar gören ve 3 katı zemine çöken 8 katlı binanın en üst katındaki dairede mahsur kalan bir kedi, kontrollü yıkım çalışmaları sırasında aşağıya atladı. Kedi ardından apartman enkazının altına kaçtı. Kedinin sahibi ve hayvanseverler gözyaşları içinde olanları izlerken, bölgede enkaz altında kediyi arama çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
Barış sitesindeki arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
Barış sitesindeki arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 4 bloktan oluşan Barış sitesindeki arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Daha önce 7 kişinin cansız bedenine ulaşılan, 2 kişinin kurtarıldı sitede, enkaz altında olduğu düşünülen 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Blokların birisinde ise bugün kontrollü yıkım çalışması yapılmaya başlandı. Bu sırada 3 katı zemine çöken binanın 8’nci katında bir kedinin 4 gündür içeride olduğu öğrenilmesi üzerine itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kedinin olduğu dairenin camına yöneldi fakat kediye ulaşılamadı.

Kedinin sahibi Aynur Turhan, yetkililerden izin isteyip kedisini kendisi çağırmak istedi. İtfaiye ekipleri tekrar Turhan ile birlikte pencereye merdiven yoluyla ulaştı. Turan, kedisine uzun süre seslenmesine karşın içeriden herhangi bir ses gelmedi. Bunun üzerine ekipler kontrollü yıkım çalışmalarını sürdürdü. Kedinin sahibi Turhan ve çevredeki hayvanseverler, çalışmaları gözyaşlarıyla izledi.

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Ara ara pencereye geliyordu

Deprem sırasında eşiyle birlikte dışarıda ancak kedisinin evde olduğunu ifade eden Turhan, “Yaklaşık 4 gündür evin içerisinde. Bazen pencereye geliyor. Bugün gelmedi. Yukarıya itfaiye ile birlikte çıktığımızda çok seslendim ama göremedim. 4 yıldır besliyordum, yavru olduğundan bu yana bizimle” dedi.

Çalışmalar sırasında aşağıya atladı

İş makinesi dairede çalışma yaparken, kedi bir anda 8’inci kattan aşağıya atladı, ardından korkarak enkazın bulunduğu alana kaçtı. Turhan ve hayvanseverler kedinin öldüğünü sandı. Bariyerleri aşan Turhan, yakınları ve hayvanseverleri polis sakinleştirdi. Bölgede enkaz altına kaçan kediyi arama çalışmaları sürüyor.

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