Barış için bölge turu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile ABD-İsrail arasındaki savaşın durdurulması için bölge ülkelerini ziyaret edeceğini söyledi.
Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Bakan Gazze'de yaşanan trajedinin sürdüğüne işaret etti. Fidan, “Netanyahu hükümetinin Gazzelileri daha da ağır şartlara mahkum eden ateşkes ihlallerine göz yumulmamalıdır. Aynı zamanda Mescid-i Aksa'da ibadetin engellenmesi de kabul edilemez bir adımdır. Bu provokasyon karşısında herkes tek ses olmalıdır” dedi Türkiye’nin bütün gücünü dostları üzerindeki samimiyetini, bağını kullanarak çalışmalar yürüttüğünü ancak buna rağmen savaşın başladığını belirterek, şöyle konuştu:
HUKUKA AYKIRI
“Bu savaş musibetinin bir an önce bitmesi için gayretlerimiz sürüyor. Diğer taraftan tabii ki İsrail'in siyasi suikastleri, özellikle İranlı devlet adamlarına, siyaset adamlarına yönelik yaptığı siyasi suikastlar, savaş hukukunun dışında olan illegal faaliyetler. Bunların son bulması gerekiyor. Savaşın durdurulması için atılabilecek adımları görüşmek üzere yakında bir bölge ziyaretim olacak. Yarından (bugün) itibaren bölge ziyaretine çıkıyorum arkadaşlar. Bölge ülkeleriyle bir araya geleceğiz. Burada hem Cumhurbaşkanımızın konuyla ilgili mesajlarını paylaşmak hem de Türkiye'nin bölgesel barışın nasıl kalıcı olacağına ilişkin değerlendirmelerini teklifleriyle paylaşmak istiyorum.”
Müzakere masasına dönülmeli
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, bölgedeki savaşın bir an önce sona erdirilerek müzakere masasına dönülmesi için atılabilecek adımlar hakkında konuşuldu. Savaşın uzamasının, hem bölge ülkeleri hem de uluslararası düzen için ortaya çıkardığı risklere dikkat çeken Fidan, Türkiye’nin, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin müteakip turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.