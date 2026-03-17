Bakan Fidan Lavrov ile görüştü: Gündem savaş ve müzakere süreci

Dışişleri Kaynakları, Hakan Fidan'ın, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede bölgemizdeki savaşın bir an önce sona erdirilerek müzakere masasına dönülmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunulduğunu belirtildi.