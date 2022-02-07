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ANKARA

Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi DHA
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


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