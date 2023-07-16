Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan iki terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,
"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi"
denildi.
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1 saat önce