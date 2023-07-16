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Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan iki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

12:32 . 16/07/2023 Pazar
DHA

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,
"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi"
denildi.



Ayrıntılar geliyor...

#Milli Savunma Bakanlığı
#MSB
#terör
#PKK
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