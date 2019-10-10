Barış Pınarı Harekatı için Karargah'ta yoğun mesai: Anlık görüntülere göre talimat verdiler

Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'ndeki mesaiden bir kare.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere ait hedeflere yönelik Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

HER TÜRLÜ DİKKAT VE HASSASİYET GÖSTERİLİYOR

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik ilgili kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde gerçekleştirilen harekat, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.

AA Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'ndeki mesaiden kareler.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı'nın da planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçleri hedef alıyor. Harekat kapsamında sivil, masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.

YOĞUN MESAİ

Hava harekatları ve kara ateş destek vasıtalarıyla başlayan Barış Pınarı'nda saat 22.00 itibarıyla kara harekatı safhasına geçildi. Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden harekatı sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin uzun mesaisi gece boyunca devam etti.

AA Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'ndeki mesaiden kareler.

ANLIK TALİMATLAR

Bölgeden gelen anlık görüntüler üzerinden harekatı anbean takip eden Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile talimatlar verdi.

Bakan Akar ve Komutanların Karargah'taki mesaisi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

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OYNAT 00:31 Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni görüntüler: Mehmetçik ilerlemeye devam ediyor Barış Pınarı Harekatı'nda kara harekatı da başladı. Türk askeri 3 noktadan Fırat'ın doğusuna giriş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı Öte yandan Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandoların Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ettiği o anların görüntüsünü paylaştı. BiP'te paylaş

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