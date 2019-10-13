Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerin hedef aldığı Mardin’in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

Gündem

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'da hedefler obüslerle vuruldu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruluyor. Terör örgütü üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezinin batısı ve doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor.