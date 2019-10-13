Gündem Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerin hedef aldığı Mardinin sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi
MARDİN

Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerin hedef aldığı Mardin’in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından sivilleri hedef alan PKK/YPG'li teröristler nedeniyle Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi.

Haber Merkezi IHA
Mardin Nusaybin'de YPG'li teröristlerin sivilleri hedef alması sonucu 8 kişi şehit olmuştu.
Mardin Nusaybin'de YPG'li teröristlerin sivilleri hedef alması sonucu 8 kişi şehit olmuştu.

Mardin Valiliği, Nüsaybin ilçesinin tümü, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinin ise sınıra yakın bölgelerindeki okullarda eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi.

3 GÜN EĞİTİME ARA VERİLDİ

  • Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla teröristlerin hedefinde olan Mardin’İn sınır ilçelerinde eğitime ara verildi. Mardin Valililiğinden yapılan yazılı açıklamada, Nüsaybin ilçelerindeki tüm okullarda, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda 14 Ekim Pazartesi, 15 Ekim Salı ve 16 Ekim Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

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