Mardin'de Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 21 kişi gözaltında Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 21 kişi gözaltına alındı Mardin'de Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" gerekçesiyle 21 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi 10 Ekim 2019, 11:46 Son Güncelleme: 10 Ekim 2019, 11:51 AA