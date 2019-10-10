Gündem Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 21 kişi gözaltına alındı
MARDİN BARIŞ PINARI HAREKATI

Mardin'de Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 21 kişi gözaltında

Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 21 kişi gözaltına alındı

Mardin'de Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" gerekçesiyle 21 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlatıldı
GÜNDEM
Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde düzenlenen operasyonda provokatif eylem hazırlığında oldukları, sosyal medyadan harekata ilişkin paylaşımlarıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" gerekçesiyle 21 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Belirlenen hedefler ele geçirildi
DÜNYA
Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Belirlenen hedefler ele geçirildi

Komandolar Suriye'ye böyle girdi
OYNAT 00:36
Komandolar Suriye'ye böyle girdi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Fırat'ta hava harekatı ve topçu atışlarıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara birlikleri de dün gece Suriye'ye giriş yaptı. Komandoların sınır duvarının kaldırılmasıyla Suriye'ye geçtiği anlar böyle görüntülendi.


Barış Pınarına milli damga

Barış Pınarı'na milli damga

​Harekatta kullanılan yerli sistemler TSK'nın gücüne güç katıyor.
İsrail medyası: Artık Trumpa güvenilmez

İsrail medyası: Artık Trump'a güvenilmez

​"Trump, İsrail için çürük senet haline geldi"
Silahları bırakarak kaçtılar

Silahları
bırakarak kaçtılar

Tel Abyad'da terörden arındırılan köylerde arama tarama sürüyor.
Güncel harita

Güncel harita

​Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hızla ilerliyor.
Haddini bildirdi

Haddini bildirdi

PKK ağzıyla konuşan eski oyuncuya tokat gibi yanıt.
Terbiyesiz herifler!

Terbiyesiz herifler!

Harekatın ilk 22 saatindeki bilançoyu açıklayan Erdoğan, AB'ye, Sisi'ye ve kara propagandacılara çok sert çıktı.

Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
Trump veto edebilir

Trump veto edebilir

ABD'li senatörler Türkiye'ye karşı yaptırım paketi hazırlamıştı.
2 köy terörden arındırıldı

2 köy terörden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor.

Mehmetçiğin<br> morali çok yüksek

Mehmetçiğin
morali çok yüksek

Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması.
Amerikalıların yarısı Trump'ın azlini istiyor

Amerikalıların yarısı Trump'ın azlini istiyor

​Anketlerde ABD Başkanının yargılanmasını ve görevden alınmasını isteyenlerin oranı %50'yi geçti.
Suriye Milli Ordusu sıcak bölge yolunda

Suriye Milli Ordusu sıcak bölge yolunda

Rasul Ayn ve Tel Abyad'daki mevzilere doğru yola çıktılar.
Aşiretler başkaldırdı

Aşiretler başkaldırdı

Rasulayn'da aşiretler bölgeyi işgal eden YPG/PKK ile çatışıyor.
Türkiye için<br>tarihi kampanya

Türkiye için
tarihi kampanya

​2023 yılına kadar 5 milyar lira harcanacak.
Rakka'nın kuzeyine ilerliyorlar

Rakka'nın kuzeyine ilerliyorlar

​Suriye Milli Ordusu'ndan kara harekatı açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.