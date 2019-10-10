Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 21 kişi gözaltına alındı

Dünya

Dünyada 18 yaşın altında 1,1 milyar kız çocuğu var: 32 milyon kız çocuğu ise ilkokula gidemiyor

Dünya genelinde 32 milyon kız çocuğu ilkokula gidemiyor, 29 milyon kız çocuğu orta öğretim alamıyor. Her yıl 12 milyon kız çocuğu 18 yaşından önce evlendiriliyor. Dünya çapında her 5 kız çocuğundan 1'i 18 yaşından önce anne oluyor. 5-9 yaş arasındaki kız çocukları ev işlerini yaşıtları olan erkek çocuklara göre 30 kat daha fazla üstleniyor.