Barış Sitesi'nin enkazından çıkan Emine teyze, torunu Çınar’ın elini 14 saat boyunca sımsıkı tutmuş

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İzmir’de yaşanan deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine giden Akdeniz Belediyesi zabıta personeli ve arama-kurtarma gönüllüsü Ercan Temel’i telefonla arayarak bilgi aldı. Görevlendirildikleri bölgede arama-kurtarma faaliyetine devam ettiklerini belirten Temel, yıkılan binalardan şu ana dek 3 kişiyi canlı, 6 kişiyi de yaşamını yitirmiş halde çıkardıklarını söyledi.

Depremin hemen ardından yola çıktığını ve bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına katıldığını ifade eden Temel, "İzmir’e varır varmaz, AFAD’ın yönlendirmesiyle 3 katı çöken ve altında AVM olan binaya intikal ettik. Bu binadaki çalışmada 2 kişiyi canlı, 4 kişiyi maalesef ölü olarak çıkardık. Daha sonra yine AFAD’ın yönlendirmesiyle Emine teyzeyi, torunu Çınar’ı ve eşi Ünal Eren’i bulduğumuz Barış Sitesi’nde arama-kurtarma faaliyetine başladık. Bu binaya gelir gelmez önce dinleme yaptık” dedi.

OYNAT 00:59 Elif bebeğin 65'inci saatte enkaz altından çıkarılma anı kamerada İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarıldı. Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği Bayraklı ilçesinde, depremin ardından geçen yaklaşık 65 saat sonra bir sevindirici haber daha geldi. Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu. BiP'te paylaş

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“Emine teyze, bize torununun elini tuttuğunu söyledi”

Yaptıkları dinleme sırasında ağlamalar ve iniltiler duyduklarını vurgulayan Temel, "Yıldırım Belediyesi’nden bir arkadaşımızla beraber hemen ses gelen tarafa yöneldik. Önce tahkimat yaptık, 1-1 buçuk saatlik çalışmadan sonra da Emine teyzeye ulaştık. Emine teyze başından yaralanmıştı. Ona ulaşır ulaşmaz enkazdan çıkarmak için çalışmaya başladık. Bu sırada sürekli ağlıyordu ve bize torununun elini tuttuğunu söyledi. Biz de bunu fark ettik, gerçekten de torununun eli onun elindeydi. Emine teyze, vefat eden torunu Çınar’ın elini saatlerdir sımsıkı bir şekilde kavramış vaziyetteydi” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 10 İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklük deprem sonrası yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürerken, hasarlı apartmanlarda yaşayanlar, tedirginlik yaşadığı için evlerine giremeyen vatandaşlar için kentin belirlenen alanlarına çadır kentler kuruldu. Vatandaşlara bölgedeki AFAD, Kızılay, belediyeler başta olmak üzere çeşitli STK’lar, gıda, yatak, battaniye, giyim ve sıcak içecek ikramlarını sürdürüyor. Gündüz saatlerinde 20 dereceyi gören İzmir’in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde son iki gündür özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığı düşüşe geçti. Bu gece Meteoroloji verilene göre Bornova’da hava sıcaklığı 11 dereceye ölçüldü, Bayraklı ilçesinde ise 9,8 dereceye kadar düştü. Çadır kentteki depremzedeler ise havanın soğumasıyla birlikte çadırlarının önünde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Deprem korkusunu unutmak isteyen vatandaşlar, havaların soğumasıyla birlikte hasta olma kaygısı da yaşıyor. Deprem anında çalıştığı iş yerinde olduğunu ve büyük korku yaşadığını belirten Baran Çalışkantürk, masanın altına saklanarak tedbir aldığını anlattı. İş yerinin ağır hasar almasıyla birlikte çadır kentte kalmaya başladığını ifade eden Çalışkantürk, havaların soğumaya başladığını ve zorlandıklarını söyledi. Çalışkantürk, “İçerisi buz gibi oluyor. Gece geç saatlere kadar ateş başında kalmak zorundayız. Gece 02’den sonra daha da soğuk oluyor. Dışarıda geç saatlere kadar ateş yakarak ısınıyoruz. Sağ olsunlar her türlü gıda, giyim, yakacak konusunda yardımcı oluyorlar” dedi. Tekrar deprem olur tedirginliğiyle evine dönmeyip çadırda kalmayı sürdürdüğünü ifade eden Erdem Akgün, havanın sabaha karşı serinleştiğini belirterek, “Her türlü ihtiyaçlarımız karşılanıyor sağ olsunlar ama bir ev gibi olmuyor çadır. Zeminde kalıyorsunuz ve soğuğu hissediyorsunuz. İnsanlar korona virüsten dolayı çok tedirginler, bunun yanı sırada deprem korkusu var. Her iki taraftan da korkumuz var. Evlerimize gitsek can korkusu var, gitmezsek de dışarıda soğuk var. Umarım bu deprem sonrası vakalar patlama yapmaz.” Diye konuştu. Yasemin Aydemir, depreme evde tek başına yakalanan Yasemin Aydemir de, “Korkunçtu. Önce yavaş başladı, sonra hızlanmaya başladı. Evin içerisinde kaçmaya çalışırken kapıların arasına sıkıştık. Hangi tarafın altında kalacağım, bitti, öldüm diye düşünceler gelmeye başladı. Şuan anlatırken bile o anları yaşadığım için kötü oluyorum” diye konuştu. Aydemir, havanın soğukluğundan dolayı zorlandıklarını da sözlerine ekledi. İzmir'de gece sıcaklıklar 10 derecenin altına düştü: Çadırlarda kalan depremzedeler ateş yakarak ısınmaya çalıştı İzmir'deki deprem sonrası evlerine giremeyip çadırlarda kalan vatandaşlar, gece saatlerinde 10 derecenin altına düşen hava sıcaklığına karşı çadırlarının önünde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Deprem korkusunun yanında soğuktan dolay hasta olup korona virüs kaygısını yaşamak istemeyen vatandaşlar, hayatlarının normale dönmesini bekliyor. BiP'te paylaş

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"Babasını kazada kaybettiği için babaannesiyle yaşıyormuş"

“Gördüğümüz bu manzara karşısında çok etkilendik ve duygulandık” diyen Temel, “Emine teyzeyi sabaha karşı 3 buçuk saatlerinde enkazdan canlı çıkardık. Yaklaşık 9 saat süren çalışmadan sonra da önce torunu Çınar’ı, ardından Emine teyzenin eşi Ünal Eren’i enkazdan çıkardık. Çınar, 4 yıl önceki bir motosiklet kazasında, babasını kaybettikten sonra, annesi ile birlikte anneannesi ve dedesinin yanında yaşıyormuş. Küçük Çınar’ı ve dedesini enkazdan maalesef ex çıkarmak bizleri çok üzdü” ifadelerini kullandı.

Temel, arama-kurtarma faaliyetine devam ettiklerini, depremzedelere psikolojik destek verdiklerini de sözlerine ekledi.

OYNAT 00:59 Minik Elif'i 65'inci saatte kurtaran ekipteki personel o anları göz yaşlarıyla anlattı, muhabir zor anlar yaşadı İzmir'deki 6,6 şiddetindeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından mucize çıktı. Kurtarma çalışmalarının 65'inci saatinde ulaşılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı olarak enkaz altından çıkarıldı. Kurtarma ekibindeki personel o anları göz yaşlarıyla anlatırken, muhabir de zor anlar yaşadı. BiP'te paylaş

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“Kalbimiz ve dualarımız İzmirlilerle”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise AFAD üyesi olarak arama-kurtarma eğitimi alan ve bu tür operasyonlara daha önce katılan belediyenin zabıta memuru Ercan Temel ile yaptığı telefon görüşmesinde, depremde yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara şifalar diledi.

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Deprem felaketi sonrası üzerlerine düşen her türlü görev ve sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarının altını çizen Gültak, "Kalbimiz ve dualarımızla İzmirlilerin yanındayız. İhtiyaç ve taleplere göre her türlü yardıma hazırız. Bu zor günlerde birlik ve beraberlik içinde olacağız. Arama-kurtarma ekipleri olarak sizler de çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Çalışmalarınız esnasında kendi can güvenliğinize de çok dikkat edin. Hepinize kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.

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