|
Gündem

Barış Yarkadaş 'CHP'de değişim' isteyen Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı: Liboş liboş konuşuyorsun

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, seçim yenilgisi sonrasında koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrısını yineledi. "Vaadim de net; CHP değişecek, Türkiye değişecek" diyen İmamoğlu'na CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş sert sözlerle yüklendi. İmamoğlu'nu 'liboş liboş konuşuyor' diyerek hedef alan Yarkadaş, "Ben bu partiyi değiştireceğim diyemezsin sana bu partiyi değiştirmezler" dedi.

Hüseyin Berk
22:03 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu - Barış Yarkadaş

Ekrem İmamoğlu - Barış Yarkadaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan partisindeki değişim tartışmalarına ilişkin yeni bir mesaj geldi. Geçtiğimiz günlerde, "100. Yılında CHP" başlıklı panelin açılış konuşmasını yapan İmamoğlu,
"Tespitim şu; CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de net; CHP değişecek, Türkiye değişecek."
ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun yeni değişim çağrısına değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Yüz yıllık tarihimizde yaşadığımız tüm tartışmalar, yeni ve güçlü başlangıçlarımız için bir liman vazifesi görmüştür. Her bir tartışma CHP’yi büyütmüştür" diyerek yanıt verdi.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, TV 100 canlı yayınında İmamoğlu'nun açıklamalarına sert sözlerle yüklendi.



Yarkadaş'tan 'CHP'de değişim' isteyen İmamoğlu’na: Liboş liboş konuşuyorsun

İmamoğlu'nu
'liboş liboş konuşuyor'
diyerek hedef alan Yarkadaş, "
Ben bu partiyi değiştireceğim diyemezsin sana bu partiyi değiştirmezler! CHP’yi değiştirecekmiş. Neyi değiştireceksin CHP’de? Liboş bir tarife."
diye konuştu.

Sert sözlerin olduğu kısım kaldırıldı

TV100'ün ilgili kısmı YouTube canlı yayınından kırpması ise dikkat çekti.




#Barış Yarkadaş
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
31 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bakan Şimşek'ten Kredi Kullanımı Sınırlamasına İlişkin Açıklama