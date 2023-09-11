Barış Yarkadaş 'CHP'de değişim' isteyen Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı: Liboş liboş konuşuyorsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ilgili "Bu iki belediye başkanının yardımcı olmalarını öneren ben değilim" dedi. Akşener'in bu sözleri, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun 6 Mart'ta yaptığı "Genel Başkanımız Akşener iki belediye başkanının seçilecek 13. cumhurbaşkanının yetkili icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını önerdi" şeklindeki açıklamasını akıllara getirdi.