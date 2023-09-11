Barış Yarkadaş 'CHP'de değişim' isteyen Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı: Liboş liboş konuşuyorsun

Ekrem İmamoğlu - Barış Yarkadaş
İmamoğlu'nun yeni değişim çağrısına değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Yüz yıllık tarihimizde yaşadığımız tüm tartışmalar, yeni ve güçlü başlangıçlarımız için bir liman vazifesi görmüştür. Her bir tartışma CHP’yi büyütmüştür" diyerek yanıt verdi.
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, TV 100 canlı yayınında İmamoğlu'nun açıklamalarına sert sözlerle yüklendi.
Yarkadaş'tan 'CHP'de değişim' isteyen İmamoğlu’na: Liboş liboş konuşuyorsun
Sert sözlerin olduğu kısım kaldırıldı
TV100'ün ilgili kısmı YouTube canlı yayınından kırpması ise dikkat çekti.