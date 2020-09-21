Kaftancıoğlu ve Yarkadaş arasında 'istifa eden CHP'liler' tartışması büyüyor

CHP 26. dönem milletvekili Barış Yarkadaş, Halk TV’de CHP’den bir yılda binlerce kişinin istifa ettiğini iddia etmişti. CHP İstanbul İl Başkanlığı Yarkadaş’ın “Partimiz CHP'den binlerce kişi istifa etti. Bu istifaları durduracak bir adım atılmalı. İstifa eden kişiler aranıp sorulmalı ve istifalar engellenmeli" sözlerine karşılık bugün bir açıklamada bulundu. CHP’nin açıklamasında istifa iddiaları yalanlandı, “İstifa edenden daha çok üye yaptık” denildi.

GÜNDEM CHP'li Barış Yarkadaş: Parti ilkelerinden uzaklaştı son 18 ayda 70 bin üye istifa etti

ART NİYETLİ MAKSATLI AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Örgütü’nün üye sayısının son 6 yıl boyunca her yıl düzenli olarak artış gösterdiğini; hiçbir yıl bir önceki yılın gerisine düşmediğini belirtti. Açıklamada CHP'nin İstanbul’daki üye sayısının sadece 2020 yılının ilk 9 ayında 14 bin 872 arttığı bilgisine yer verilerek, ''Bu somut gerçeklik kimi nedenlerle gerçekleşen istifalardan çok daha fazla yeni üye katılımı olduğunu göstermektedir'' dendi.

Yarkadaş’ın açıklamasını “art niyetli ve maksatlı” olarak değerlendiren CHP İstanbul İl Başkanlığı şu ifadeleri kullandı:

CHP’ye üye olmak demek kişiye ömür boyu taşımak zorunda kalacağı sorumluluklar yükleyeceği için AKP’nin yaptığı gibi kağıt üzerindeki sahte üyelikler, işe alımlarda zorunlu tutulan üyelik ya da Saray ziyareti garantisiyle üyelik gibi siyasi ahlaktan yoksun bir üyelik anlayışının dışında çalışmalar yapmaktadır.

OYNAT 00:59 Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş: İlkelerimizden uzaklaştıkça 70 bin üye kaybettik CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı televizyon programında partisinin ilkelerinden uzaklaştığını dile getirerek, son 18 ayda 70 bine yakın üye kaybettiklerini söyledi. Yarkadaş, 'Partinin ilkelerinden uzaklaştıkça, üye de kaybediyoruz. İstanbul'da son 18 ayda, 41 bin 157 üye istifa etmiş. Sadece Kadıköy'de, belediyesini bizim yönettiğimiz Kadıköy'de, 2 bin 400 üye 18 ayda istifa etmiş. İzmir'de, 25 bin 17 kişi son 18 ayda istifa etmiş. Malatya'da bin 642 kişi istifa etmiş.' ifadelerini kullandı.

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YARKADAŞ'TAN YENİ SALVOLAR: İSTİFA EDENLERE SAYI OLARAK BAKIYORLAR

Yarkadaş, bu sözlerin üzerine bir açıklamada daha bulundu.

Açıklamasında, “CHP’den bir kişi bile istifa ediyorsa bunun sebebi araştırılmalı, o kişi aranarak şikayeti öğrenilmelidir” diyen Yarkadaş, “Belli ki; istifa edenlere sadece "sayı" olarak bakılıyor ve üyelerin sayısı "bilanço" mantığıyla açıklanmaya çalışılıyor” eleştirisinde bulundu.

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Elinde hangi yıl kaç kişinin ve hangi ilçelerden istifa ettiğine yönelik ayrıntılı bilgiler olduğunu söyleyen Yarkadaş, “CHP İstanbul’dan sadece 2019 yılında istifa edenlerin sayısı 10 bin 987” dedi.

OYNAT 00:59 Barış Yarkadaş'tan Kaftancıoğlu'na 'Atatürk' tepkisi: Bu başarısız kadrolara rağmen 12.5 milyon insan Atatürk'ün hatırına oy veriyor Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Canan Kaftancıoğlu 'nun katıldığı bir konferansta ısrarla, 'Gazi Mustafa Kemal' demesi ve Atatürk demeyi reddetmesi ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, 'CHP'yi iktidar yapamayan bu başarısız... Başarısız diyeyim geçeyim, kadrolara rağmen 12.5 milyon insan Atatürk'ün hatırına bu partiye oy vermektedir. Hiç kimsenin Atatürk'ü tartışmaya hakkı yoktur, haddi de yoktur.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Yarkadaş’ın kamuoyuna yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

CHP İstanbul İl Başkanlığı, az önce yaptığı açıklamada, Salı gecesi HALK TV'de katıldığım programda yaptığım açıklamaya atfen, "Partimizde olduğu söylenen istifalar gerçeği yansıtmamaktadır" demiş ve ortaya koyduğum gerçeği inkar etme yolunu seçmiştir.

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Üyesi olmaktan ve hizmet vermekten onur duyduğum partimle polemiğe girmek niyetinde değilim.

YÖNETİM BENİ YALANLAMAYA ÇALIŞTI

Ancak, partimiz CHP'de yaşanan ve müdahale edilmesi amacıyla dile getirdiğim "Üyelerimiz istifa ediyor. Bunun önüne geçilecek adımlar atılsın" yönündeki uyarımın muhataplarınca doğru algılanamadığı ve dolayısıyla doğru bir değerlendirme yapılmadığını üzülerek görüyorum.

CHP'den bir kişi bile istifa ediyorsa, bunun sebebi araştırılmalı, o kişi aranarak şikayeti öğrenilmelidir. Bunu söyledim, yine söylüyorum. Çünkü partileri ayakta tutanlar insanlardır.

Mevcut yönetim ise beni yalanlamaya çalıştığı ama bunu başaramadığı açıklamasında "Şu kadar kişi istifa etti ama ondan daha fazlası da üye oldu" diyor.

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Belli ki; istifa edenlere sadece "sayı" olarak bakılıyor ve üyelerin sayısı "bilanço" mantığıyla açıklanmaya çalışılıyor.

Açıklamadaki çelişkilere ve hiçbir gerçekliği bulunmayan ithamlara yanıt vererek zaman kaybetmeyeceğim. "İstifa iddiaları doğru değil. İstifa edenlerin yerine daha çok üye yaptık" sözü zaten yoruma gerek bırakmıyor. Çelişki, kendisini aynı paragrafta ortaya koyuyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı yalanlama gayretine girişmek yerine, son yıllarda istifa edenlerin sayısı ile istifa eden üyelerimizden kaçıyla irtibat kurduğu ve geri dönmeleri için herhangi bir girişimde bulunup bulunmadığını açıklamalıdır. Benim eleştirim bunun yapılmamasınadır.

Elimde hangi yıl kaç kişinin hangi ilçeden istifa ettiğine dair ayrıntılı bilgiler var.

Bunu YASAL HAKKIMI kullanarak ilgili kurumlardan aldım. "Türkiye'deki siyasi partilerin üye yapısı ve hareketliliği" adlı bir kitap çalışmam için ilgili kurumlara başvurdum.

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Karşıma şu çıktı:

CHP İstanbul'dan sadece 2019 yılında istifa edenlerin sayısı 10.987...

Kadıköy'den istifa edenlerin sayısı 400'e yakın.

Bırakın bir yılda on bin kişinin istifa etmesini, on kişi bile istifa etse bu bir işarettir. Partili olma sorumluluğumla bu tehlikeye dikkat çekmek ve partimi uyarmak istedim.

Elimdeki tüm verileri açıklayarak emektar partililerimizi üzmek ve bu tartışmayı uzatmak istemiyorum. Genel merkezimiz ihtiyaç duyduğu takdirde kendilerine güncel üye tablosunu takdim edebilirim.

Kamuoyuna ve Atatürk'ün partisine gönülden bağlı olanlara saygıyla...