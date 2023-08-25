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Barış Yarkadaş 'kulis' diyerek Kılıçdaroğlu'nun planını paylaştı: CHP yerel seçime tek başına girecek

Mayıs ayında yapılan seçimler sonrası Yedili Masa'da başlayan çatlaklar yerel seçime de etki edecek. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı programda seçim hezimeti sonrası değişim rüzgarlarının başladığı CHP'de yerel seçim için 'tek başına seçimlere girme' kararının alındığını ileri sürdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tercihinin bu yönde olduğunu ifade eden Yarkadaş, İstanbul, İzmir ve Ankara dahil tüm kentlerde bu kararın uygulanacağını; CHP liderinin tüm Belediye Başkanlarına da Kurultay’dan sonra bu yönde talimat vereceğini ileri sürdü.

00:11 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlere 'tek başına' girme kararı aldığını ileri sürdü.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlere 'tek başına' girme kararı aldığını ileri sürdü.

Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanı Seçimleri'nden sonra Yedili Masa adeta kaynayan kazana döndü.

Seçim mağlubiyetinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kesilmesiyle suların durulmadığı ittifakta başlayan yangın ise CHP'ye sıçradı.



CHP'de seçim sonrası 'değişim' rüzgarı başladı Kılıçdaroğlu'nun parti başkanlığından çekilmesi yönünde çağrılar yapıldı. Bu süreçte de başta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere isyan bayrağını çekti.

"Kılıçdaroğlu CHP'yi tek başına yerel seçimlere sokacak"

Ancak İmamoğlu yaptığı son çıkışla 'belediye başkanlığı' görevine devam edeceği sinyalini verirken, 'değişim' rüzgarlarını dindirmek adına bazı hamlelere girişen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da yerel seçim hazırlıklarına başladı.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş da tv100 kanalında katıldığı programda 'kulis bilgisi' diyerek Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim planını paylaştı.

'Kulis' ve 'izlenim' diyerek Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki süreçte CHP'yi yerel seçimlere tek başına sokmaktan yana olduğunu ifade eden Yarkadaş, İstanbul, İzmir ve Ankara dahil tüm kentlerde bu kararın uygulanacağını; CHP liderinin tüm Belediye Başkanlarına da Kurultay’dan sonra bu yönde talimat vereceğini ileri sürdü.


#CHP
#Yerel Seçim
#CHP Genel Başkanı
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Barış Yarkadaş
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