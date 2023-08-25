Barış Yarkadaş 'kulis' diyerek Kılıçdaroğlu'nun planını paylaştı: CHP yerel seçime tek başına girecek

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, seçim yenilgisinin ardından değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'ye ve diğer muhalefet partilerine eleştirilerde bulundu. AK Parti'de muhalefetin aksine büyük bir değişim olduğunun altını çizen Saymaz, "Sanırsınız AK Parti yenilmiş, değişimi sadece o yapıyor. Yenilen partiler ise yenilginin kahramanlarıyla partilerini düze çıkarıp seçim kazandıklarına inanıyorlar." dedi. Saymaz, "Seçmen bu koşullara rağmen muhalefete oy verip kendisini kurtarmasını ondan bekler mi?" diye sordu.