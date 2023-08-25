Barış Yarkadaş 'kulis' diyerek Kılıçdaroğlu'nun planını paylaştı: CHP yerel seçime tek başına girecek

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlere 'tek başına' girme kararı aldığını ileri sürdü.
Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanı Seçimleri'nden sonra Yedili Masa adeta kaynayan kazana döndü.
Seçim mağlubiyetinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kesilmesiyle suların durulmadığı ittifakta başlayan yangın ise CHP'ye sıçradı.
CHP'de seçim sonrası 'değişim' rüzgarı başladı Kılıçdaroğlu'nun parti başkanlığından çekilmesi yönünde çağrılar yapıldı. Bu süreçte de başta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere isyan bayrağını çekti.
"Kılıçdaroğlu CHP'yi tek başına yerel seçimlere sokacak"
Ancak İmamoğlu yaptığı son çıkışla 'belediye başkanlığı' görevine devam edeceği sinyalini verirken, 'değişim' rüzgarlarını dindirmek adına bazı hamlelere girişen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da yerel seçim hazırlıklarına başladı.
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş da tv100 kanalında katıldığı programda 'kulis bilgisi' diyerek Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim planını paylaştı.
'Kulis' ve 'izlenim' diyerek Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki süreçte CHP'yi yerel seçimlere tek başına sokmaktan yana olduğunu ifade eden Yarkadaş, İstanbul, İzmir ve Ankara dahil tüm kentlerde bu kararın uygulanacağını; CHP liderinin tüm Belediye Başkanlarına da Kurultay’dan sonra bu yönde talimat vereceğini ileri sürdü.