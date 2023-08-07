Barış Yarkadaş Meral Akşener'in siyasi vasiyetini açıkladı: Partinin başından gitsem bile CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapmayacaksınız

CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı konuşma ile ilgili "İYİ Partili kaynaklarımla görüştüm" diyerek parti içindeki kulis bilgilerini aktaran Yarkadaş, İYİ Parti liderinin sert bir konuşma hazırladığını söyledi.





Akşener'in her yerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini ifade edeceğini söyleyen Yarkadaş, "İYİ Partili kaynaklarımın ifadesine göre en önemlisi 26 Ağustos günü partililere şu çağrıyı yapacak: Eğer ben bir gün bu partinin başından gitsem bile CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapmayacaksınız. Bunu ben 4 ayrı kişiyle konuştum." dedi.

"CHP'den alınan 15 milletvekili mevzusunu kapatacak"

Barış Yarkadaş katıldığı programda konuya ilişkin yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:





Bugün bir grup İYİ Partililer ile buluştum. İYİ Partililerin bir kısmı Meral Hanım’ın ve partinin genel merkezinin yerel seçimde CHP ile işbirliği yapmama tavrına anlam veremediklerini, milletvekili toplantısında buna itiraz eden birkaç kişinin susturulmasının da anlamsız olduğunu ifade ettiler.





"İYİ Parti her yerde kendi adaylarıyla seçime girecek"





Meral Hanım, 26 Ağustos için sert bir konuşma hazırladı, çerçevesini hemen hemen çizdi. Seçim değerlendirmesini yapacak. CHP’den alınan ve İYİ Parti’nin seçime girme mevzusunu sağlanan 15 milletvekili olayını bir daha tartışmaya açılmamak üzere net bir şekilde ifade edecek. Her yerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini ifade edecek.





Akşener'in siyasi vasiyeti: CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapmayacaksınız





İYİ Partili kaynaklarımın ifadesine göre en önemlisi 26 Ağustos günü partililere şu çağrıyı yapacak: Eğer ben bir gün bu partinin başından gitsem bile CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapmayacaksınız. Bunu ben 4 ayrı kişiyle konuştum.











