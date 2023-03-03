Barış Yarkadaş'tan İYİ Parti'ye tepki: 'Biz masadan kalkmadık atıldık' söylemini kullanacaklar

Eski CHP'li Barış Yarkadaş
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Akşener: Yavaş ve İmamoğlu'nu göreve çağırıyorum
Akşener: Yavaş ve İmamoğlu'nu göreve çağırıyorum
Akşener,
"Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını görüş bildirdiler. Biz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini aday olarak belirttik. Ancak görüşlerimiz masadakiler tarafından reddedildi. Şahsi hırslar ön plana çıktı. Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Yavaş ve İmamoğlu başkanlarımıza sesleniyorum. Sizi göreve çağırıyorum."
sözleriyle masadan ayrıldıklarını açıkladı.
'Masadan atıldık söylemini kullanacak'
'Masadan atıldık söylemini kullanacak'
Akşener'in bu açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Barış Yarkadaş, tepki gösterdi. Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:
"İYİ Parti GİK’ten Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yeşil ışık yanmadı. İYİ Parti, 'Biz masadan kalkmadık, uzaklaştırıldık, atıldık' söylemini kullanacak. Gerekçe olarak da 5 genel başkanın uzlaşması gösterilecek. Bülent Kuşoğlu’nun söylemi de bahaneler arasında sayılacak."
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