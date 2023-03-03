Barış Yarkadaş'tan İYİ Parti'ye tepki: 'Biz masadan kalkmadık atıldık' söylemini kullanacaklar

Geçtiğimiz gün aday belirlemek üzere toplanan Altılı Masa'nın bir isim üzerinde uzlaşamamasının sebebinin Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmaması olduğu iddia edildi. Toplantının ardından partililerden bu iddiayı doğrulayan paylaşımlar gelirken İYİ Parti Kurucu GİK Üyesi Tamer Kayaalp de dikkat çeken ifadeler kullandı. Kayaalp, "Seçmeni Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasına sıkıştırmamak için 3'üncü aday şart oldu. 2'nci tura çıkan seçimi kazanır. Yoksa bir 5 sene daha ah vah eder gezeriz." dedi.