Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e istifa çağrısı: Hem grup başkanı olup hem de genel başkana muhalif olamazsınız

Barış Yarkadaş, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı görevinden istifa etmesi gerektiğini söyledi.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz akşam partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek taraflı olarak reklam anlaşmalarını sonlandırdığı Halk TV'ye konuk oldu.
Barış Yarkadaş: Özgür Özel'in yapması gereken ilk şey derhal grup başkanlığından istifa etmek
Özel'in bu açıklamaları karşısında Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir tavır alacağı merak edilirken eski CHP'li Barış Yarkadaş'tan bir çağrı geldi.
TV 100 yayınına katılan Yarkadaş, Özgür Özel'in istifa etmesi gerektiğini söyledi. Yarkadaş, şöyle konuştu: