Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e istifa çağrısı: Hem grup başkanı olup hem de genel başkana muhalif olamazsınız

"Bir kez daha bir irade beyanında bulundu. Genel başkan adayı olmak istediği söyledi. Herkesin en doğal hakkıdır. Her CHP'linin hakkıdır. Şimdi Özgür Özel'in yapması gereken ilk şey derhal grup başkanlığından istifa etmesi, Kemal Bey'in vekaletini derhal iade etmesi ve genel başkana 'Ben artık sizin muhalifinizim, ben artık partinin genel başkanı olmak istiyorum, TBMM'de sizin vekaletinizi taşımam doğru olmaz o yüzden ben grup başkanlığından istifa ediyorum' demesi gerekir.