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Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e istifa çağrısı: Hem grup başkanı olup hem de genel başkana muhalif olamazsınız

CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanlığı'na talip olan Grup Başkanı Özgür Özel'e istifa çağrısı yaptı. Yarkadaş, Özgür Özel'in yapması gereken ilk şeyin derhal grup başkanlığından istifa etmek olduğunu söyleyen Yarkadaş, "Hem grup başkanı olup, genel başkanın parlamentodaki vekaletini taşıyıp hem de genel başkana muhalif olamazsınız." dedi.

11:41 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Barış Yarkadaş, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı görevinden istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Barış Yarkadaş, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı görevinden istifa etmesi gerektiğini söyledi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz akşam partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek taraflı olarak reklam anlaşmalarını sonlandırdığı Halk TV'ye konuk oldu.

Burada CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin konuşan Özel, genel başkanlığa talip olduğunu ifade etti. Özel,
"Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık."
açıklamasında bulundu.


Barış Yarkadaş: Özgür Özel'in yapması gereken ilk şey derhal grup başkanlığından istifa etmek

Özel'in bu açıklamaları karşısında Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir tavır alacağı merak edilirken eski CHP'li Barış Yarkadaş'tan bir çağrı geldi.

TV 100 yayınına katılan Yarkadaş, Özgür Özel'in istifa etmesi gerektiğini söyledi. Yarkadaş, şöyle konuştu:

"Bir kez daha bir irade beyanında bulundu. Genel başkan adayı olmak istediği söyledi. Herkesin en doğal hakkıdır. Her CHP'linin hakkıdır. Şimdi Özgür Özel'in yapması gereken ilk şey derhal grup başkanlığından istifa etmesi, Kemal Bey'in vekaletini derhal iade etmesi ve genel başkana 'Ben artık sizin muhalifinizim, ben artık partinin genel başkanı olmak istiyorum, TBMM'de sizin vekaletinizi taşımam doğru olmaz o yüzden ben grup başkanlığından istifa ediyorum' demesi gerekir.
Sadece Özgür Özel'in değil, Özel'i destekleyen Ali Mahir Başarır’la Gökhan Günaydın’ın da istifa etmesi gerekir. Doğru olan, siyasi etiğe uygun olan budur. Yani hem grup başkanı olup hem genel başkanın parlamentodaki vekaletini taşıyıp hem de genel başkana muhalif olamazsınız."


#Barış Yarkadaş
#CHP
#Özgür Özel
#Kemal Kılıçdaroğlu
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