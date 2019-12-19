Gündem Bariyerlere çarpan TIRın sürücüsü dorsedeki malzemelerin altına kalarak feci şekilde hayatını kaybetti
ANKARA

Bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü dorsedeki malzemelerin altına kalarak feci şekilde hayatını kaybetti

Ankara'da Anadolu Bulvarı'nda meydana gelen kazada TIR'ın sürücüsü hayatını kaybederken dorsede bulunan binlerce plastik kasa ve çok sayıda ahşap palet yola savruldu. Yoğun sis nedeniyle kazayı fark etmeyerek yola savrulan kasalara ve devrilen aydınlatma direğine çarpan bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Haber Merkezi AA
Ankara'da bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü öldü
Ankara'da bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü öldü

Ankara'da meydana gelen kazada bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Anadolu Bulvarı'ndan Kuzey Ankara Çevre Yolu istikametine giden Mustafa Seferoğlu'nun (36) kullandığı 42 FKN 30 plakalı TIR, ASKİ Spor Salonu yakınlarında refüjdeki beton bariyerlere çarptı.

AA
Ankara'da bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü öldü

DORSEDEKİ MALZEMELERİN ALTINA KALDI

  • Çarpmanın şiddetiyle Seferoğlu camdan refüje fırlarken TIR'ın dorsesinde bulunan binlerce plastik kasa ile çok sayıda ahşap palet yolun karşı şeridine savruldu.
Bu sırada dorsedeki malzemelerin altında kalan Seferoğlu hayatını kaybetti.

Kaza sırasında bir aydınlatma direği de yola devrilirken kopan bazı beton parçaları yol ortasına düştü.

AA
Ankara'da bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü öldü

Yoğun sisin etkili olduğu olay yerinde binlerce boş plastik kasa yolun büyük bir bölümünü ulaşıma kapattı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ekipler TIR sürücüsü Seferoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.

SİS NEDENİYLE KAZAYI FARK EDEMEDİLER

Sis nedeniyle yolun kapandığını fark etmeyen bazı araçlar kaza yaptı.

  • Bu arada yoğun sis nedeniyle bazı araçlar kazayı fark etmeyerek yola savrulan kasalara ve devrilen aydınlatma direğine çarptı.

Ekiplerin yolu ulaşıma kapatmaya çalıştığı sırada Aydın Kılıçaslan yönetimindeki 06 LLG 56 plakalı bir otomobil de plastik kasaların arasına daldı.

AA
Ankara'da bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü öldü

Altına aldığı kasaları ve ahşap paleti metrelerce sürükleyen araçta hasar meydana geldi.

  • Trafik ekiplerinin ikazlarına uymayarak yola devam ederek kasalara çarpan bazı araçlarda da hasar oluştu.

Kaza nedeniyle Anadolu Bulvarı'nın çevre yolu bağlantısı çift şeritli olarak 4 saat ulaşıma kapandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda iş makinesi yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu tonlarca ağırlıktaki kasalar kamyonlara yüklenerek kaldırıldı.

AA
Ankara'da bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü öldü

AA
Ankara'da bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü öldü
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