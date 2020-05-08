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Bartın'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Bartın'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 11 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Haber Merkezi AA
Bartın'da 11 Mayıs'tan itibaren maske zorunluluğu getirildi.
Bartın'da 11 Mayıs'tan itibaren maske zorunluluğu getirildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünce çok tehlikeli pandemi olarak ilan edilen Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla yeni karar alındığı belirtildi.

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İl İdare Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve ilgili mevzuatta valilere verilen yetkilere dayanılarak alınan karar gereği, ildeki tüm vatandaşlara maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Bartın'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın herhangi bir nedenle ikametgahlarından çıktıları andan itibaren, ikametgahlarına dönünceye kadar maske takmadan sokakta ve kamuya ait açık ve kapalı alanlarda bulunmaları 11 Mayıs tarihinden itibaren yasaklanmıştır. Bu yasağın uygulanmasını denetlemek, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak ve onların talebi ve gözetiminde olmak üzere belediyeler zabıtasına da yetki verilmiştir.
  • Usulüne göre ilan ve tebliğ edilen bu karara uymayanlara İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi delaletiyle Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre idari para cezası verilmesi, il geneline şamil olarak emredilmiştir."

İstanbul trafiğinde bugün: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğunluk oluştu
FOTOĞRAF 8
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Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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Haftanın son iş gününde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, ekiplerin yoğunluğu azaltma çalıştı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 09.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 17 oldu.
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Bakan Koca, bu paylaşımla uyarmıştı.
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İstanbul trafiğinde bugün: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğunluk oluştu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı Twitter paylaşımında, "Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Trafik sıkışıklığına kadar! Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar" diyerek uyarmıştı. Koca'nın uyarısına rağmen bu sabah 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

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