Bartın'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

İstanbul trafiğinde bugün: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğunluk oluştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı Twitter paylaşımında, "Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Trafik sıkışıklığına kadar! Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar" diyerek uyarmıştı. Koca'nın uyarısına rağmen bu sabah 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.



