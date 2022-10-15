Gündem Bartındaki maden faciasıyla ilgili harekete geçildi Yalan haber yayan 12 hesap için adli işlem başlatıldı
POLİTİKA ANKARA

Bartın'daki maden faciasıyla ilgili harekete geçildi: Yalan haber yayan 12 hesap için adli işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre halkı maden faciasına ilişkin kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
Bartındaki maden faciasıyla ilgili harekete geçildi: Yalan haber yayan 12 hesap için adli işlem başlatıldı
Foto/Arşiv

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, adli işlemlere başlanmıştır." denildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 12 HESAP HAKKINDA SORUŞTURMA

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. 14.10.2022 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, adli işlemlere başlanmıştır."

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Patlamanın olduğu ocakta yıllarca çalışan emekli madenci İsmail Yıldız oğlundan gelecek güzel haberi bekliyor: İmkansız değil her şey mucizeye bağlı
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Patlamanın olduğu ocakta yıllarca çalışan emekli madenci İsmail Yıldız oğlundan gelecek güzel haberi bekliyor: İmkansız değil her şey mucizeye bağlı
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından içeride yakınları bulunan vatandaşların umutlu bekleyişi devam ediyor. Kazanın olduğu ocakta yıllarca çalıştığını söyleyen emekli madenci İsmail Yıldız da oğlundan gelecek güzel haberi bekliyor. 1992 yılında 5 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasından kurtulan Yıldız, patlamada en yakın arkadaşını kaybettiğini söyledi. İçeride bulunan madencilerin hayatta kalma imkanının olduğunu ifade eden Yıldız 'İmkansız değil, her şey mucizeye bağlı' ifadelerini kullandı.

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