Bartın'daki maden faciasıyla ilgili harekete geçildi: Yalan haber yayan 12 hesap için adli işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, adli işlemlere başlanmıştır." denildi.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin provokatif içerikli paylaşımlarda bulunan hesaplar hakkında⬇️ pic.twitter.com/aG0GlRq3GU — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) October 15, 2022

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 12 HESAP HAKKINDA SORUŞTURMA

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. 14.10.2022 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, adli işlemlere başlanmıştır."

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GÜNDEM Bartın'da patlamada yaralanan 6 kişi ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi