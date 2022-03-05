Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'ndan gençlere müzik aleti sözü

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehir’i Seviyorum Çünkü… Söyleyecek Sözüm Var” söyleşilerinde Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Kartoğlu, kendisine yoğun sevgi gösterilerinde bulunan öğrencilerle sohbet etti, sorularına yanıt verdi.

ÖĞRENCİLERE JEST

Bir öğrencinin “Başkanım, müzik yarışmasına hazırlanıyoruz. Sizden okulumuza bateri almanızı istiyorum” isteğine yanıt veren Başkan Kartoğlu, “Gençlerimizin müzikle iç içe olması için her zaman yanlarında oluyor, gelişimleri için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu samimi isteğini geri çevirmek olmaz. Okulumuza güzel bir bateri alacağım. Hatta htiyaç duyduğunuz diğer enstrümanları da temin edeceğim. Siz yeter ki kendinizi geliştirin, hayalleriniz ve hedeflerinizin peşinden koşun” diye konuştu.

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