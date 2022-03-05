Gündem Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlundan gençlere müzik aleti sözü
İSTANBUL

Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'ndan gençlere müzik aleti sözü

“Başakşehir’i Seviyorum Çünkü… Söyleyecek Sözüm Var” söyleşileri kapsamında Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi’nin konuğu olan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, öğrencilere ihtiyaçları olan enstrümanları temin etme söz verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlundan gençlere müzik aleti sözü ​
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehir’i Seviyorum Çünkü… Söyleyecek Sözüm Var” söyleşilerinde Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Kartoğlu, kendisine yoğun sevgi gösterilerinde bulunan öğrencilerle sohbet etti, sorularına yanıt verdi.

ÖĞRENCİLERE JEST

Bir öğrencinin “Başkanım, müzik yarışmasına hazırlanıyoruz. Sizden okulumuza bateri almanızı istiyorum” isteğine yanıt veren Başkan Kartoğlu, “Gençlerimizin müzikle iç içe olması için her zaman yanlarında oluyor, gelişimleri için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu samimi isteğini geri çevirmek olmaz. Okulumuza güzel bir bateri alacağım. Hatta htiyaç duyduğunuz diğer enstrümanları da temin edeceğim. Siz yeter ki kendinizi geliştirin, hayalleriniz ve hedeflerinizin peşinden koşun” diye konuştu.

Başakşehir Living Lab teknolojinin merkezi oldu
GÜNDEM
Başakşehir Living Lab teknolojinin merkezi oldu

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tapu müjdesi verdi
GÜNDEM
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tapu müjdesi verdi
Türkiyede görüşmeye yeşil ışık

Türkiye'de görüşmeye yeşil ışık

Rusya: ​Bakanların bir araya gelmesini destekliyoruz.
Galatasaray Adasınınne olacağı belli oldu

Galatasaray Adası'nın
ne olacağı belli oldu

​Sarı kırmızılılar uzun süren mücadelenin ardından hedefine ulaştı.
İşgalde 10uncu gün: Silahlar susacak mı?

​Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Avrupa'ya seslendi.
Polonya'ya gidiyor

Polonya'ya gidiyor

​Malatya'dan ayrıldı, Polonya devine imza atacak.

​Erdoğan ile Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

'Rus askerleri<br> arkadaşlarımı acımasızca öldürdü'

'Rus askerleri
arkadaşlarımı acımasızca öldürdü'

Ukrayna'dan gelenler yaşadıklarını anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.