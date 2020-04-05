Gündem Başakşehirde dolandırıcılık operasyonu 800 sahte altın ele geçirildi
İSTANBUL

Başakşehir'de dolandırıcılık operasyonu: 800 sahte altın ele geçirildi

Başakşehir'de bir kişinin sahte altın satarak dolandırılmaya çalışıldığını ihbar etmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Olayda 7 kişi gözaltına alınırken, toplamda 800 sahte altın ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Dolandırıcılar sahte altını satarken yakalandı
DHA
Dolandırıcılar sahte altını satarken yakalandı
Dolandırıcılar sahte altını satarken yakalandı
DHA
Dolandırıcılar sahte altını satarken yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsan N.'nin (43) Suriye uyruklu biri tarafından kendisine sahte altın satılarak dolandırılmaya çalışıldığını beyan etmesi üzerine harekete geçti.

Ekipler tarafından 31 Mart tarihinde, saat 18.30 sıralarında İhsan N.'nin şüpheli ile iletişime geçmesi sağlandı ve şüphelinin buluşmak için göndermiş olduğu konum olan Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'ne gidilerek, şüphelinin gelmesi beklendi.

VERDİĞİ SIRADA GÖZALTINA ALINDI

Konuma gelen şüpheli Abduminim M. (27), yanında getirdiği 100 sahte altını İhsan N.'ye verip parayı aldığı sırada ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ardından şüpheli Abduminim M.'nin, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında vermiş olduğu karar doğrultusunda Güvercintepe Mahallesi Tosun Sokak'ta bulunan ikametinde yapılan aramalarda 390 sahte altın daha ele geçirildi.

EKİPLER TARAFINDAN YAKALANDI

Şüpheli Abduminim M.'ye altınları nereden aldığı sorulduğunda, Oday Al M.'den (22) aldığını ve adresini bildiğini söylemesi üzerine ekipler harekete geçti. Başakşehir Güvercintepe Mahallesi 27. Sokak'ta bulunan adrese yapılan operasyonda kapıyı açtıktan sonra kaçmaya çalışan Oday Al M., yaşanan kovalamacanın ardından ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

310 SAHTE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca Oday Al M. ile aynı ikamette bulunan Ahmed Al H. (25), Ahmed Ö. (22), Ahmed M. (25), Mehir El İ. (25) ve Abdullah El V.'de (21) yakalanarak gözaltına alındı ve yapılan aramalarda 310 sahte altın ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Yakalanan şüphelilerin sorgularında, ayrıca Başakşehir'de meydana gelen 4 'dolandırıcılık' konusunun da faili oldukları tespit edildi. 1 Nisan tarihinde adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Abdülminim Al M., Ahmed Al H., Ahmed Ö. ve Abdullah Al V. hakkında yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılırken, Oday Al M., Ahmed M. ve Mehir El İ. ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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