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Başakşehir'de istihdam zirvesi yoğun katılımla yapıldı
Başakşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Başakşehir İstihdam Zirvesi’nde istihdam tüm yönleriyle ele alındı. Zirvede konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizin istihdam noktasındaki hedeflerine ulaşmasında çalışmalarımızı özenle sürdürüyor, istihdama ve iş gücüne omuz veriyoruz” dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
21:34 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu İstihdam Zirvesi'nde konuştu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu İstihdam Zirvesi'nde konuştu.

Başakşehir Belediyesi,
Türkiye Yüzyılı
vizyonu çerçevesindeki ekonomik hedeflere ulaşılmasına katkı sunmak için önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen
Başakşehir İstihdam Zirvesi
, Başakşehir Şehir Sanat’ta düzenlendi. “
Yetenek Kazanımı: Yetenek Nasıl Keşfedili
r?” ve “
Kariyer Planlaması
” çalıştayları ile “
Türkiye Yüzyılı’nda Yetenek Üssü Kurmak
” ve “
İstihdamda Akademi, Devlet ve Özel Sektör İş Birliği
” başlıklı özel oturumlarda istihdam tüm yönleriyle ele alındı.

"İSTİHDAMA KALICI DESTEK"

Zirvede katılımcılara hitap eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “ İstihdam Zirvesi kapsamında düzenlediğimiz özel oturumlar, çalıştay masaları ve atölyeler ile geleceğin mesleklerinden meslek tercihlerine, kariyer danışmanlığından engellilerin iş gücüne katılıma kadar istihdamı tüm yönleriyle ele alıyoruz. Paydaşlar arasındaki farkındalık ve iş birliği duygusunu artırmak, istihdama destekleyici, geliştirici ve uygulanabilir öneriler sunmak başlıca hedeflerimiz.” dedi.


"ÜLKE EKONOMİSİNE OMUZ VERİYORUZ"

İş arayan Başakşehirlileri işverenlerle aynı çatı altında buluşturduklarının altını çizen Başkan Kartoğlu,, “Başakşehir Belediyesi olarak spordan sanata, eğitimden teknolojiye kadar hayatın her alanında olduğu gibi istihdam alanında da kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Başakşehir İstihdam ve Kariyer Merkezimiz (BİKAM) ile istihdama ve ülke ekonomisine omuz vermeye devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.


"İŞ GÜCÜNE DESTEK OLUYORUZ"

Tüm sektörlerde iş gücünü desteklediklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Bu çerçevede engelli komşularımızın da iş bulmasına öncülük ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz akademilerimizle öncülük yapıyor, gençlerimizi iş gücüne kazandırıyoruz. Ülkemizin Türkiye Yüzyılı’ndaki hedeflerine ulaşması adına bizler elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız.” diye konuştu.



#Başakşehir Belediyesi
#Türkiye Yüzyılı
#Yasin Kartoğlu
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