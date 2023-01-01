Başakşehir'de istihdam zirvesi yoğun katılımla yapıldı

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Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu İstihdam Zirvesi'nde konuştu.
Zirvede katılımcılara hitap eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “ İstihdam Zirvesi kapsamında düzenlediğimiz özel oturumlar, çalıştay masaları ve atölyeler ile geleceğin mesleklerinden meslek tercihlerine, kariyer danışmanlığından engellilerin iş gücüne katılıma kadar istihdamı tüm yönleriyle ele alıyoruz. Paydaşlar arasındaki farkındalık ve iş birliği duygusunu artırmak, istihdama destekleyici, geliştirici ve uygulanabilir öneriler sunmak başlıca hedeflerimiz.” dedi.
İş arayan Başakşehirlileri işverenlerle aynı çatı altında buluşturduklarının altını çizen Başkan Kartoğlu,, “Başakşehir Belediyesi olarak spordan sanata, eğitimden teknolojiye kadar hayatın her alanında olduğu gibi istihdam alanında da kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Başakşehir İstihdam ve Kariyer Merkezimiz (BİKAM) ile istihdama ve ülke ekonomisine omuz vermeye devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.
Tüm sektörlerde iş gücünü desteklediklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Bu çerçevede engelli komşularımızın da iş bulmasına öncülük ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz akademilerimizle öncülük yapıyor, gençlerimizi iş gücüne kazandırıyoruz. Ülkemizin Türkiye Yüzyılı’ndaki hedeflerine ulaşması adına bizler elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız.” diye konuştu.