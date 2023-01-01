2023'te İŞKUR'dan 1,5 milyon kişiye iş imkanı: Türkiye genelinde 42 istihdam fuarı düzenlenecek

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İŞKUR, bu yıl 1 milyon 340 bin kişiyi işe yerleştirecek.
Çok sayıda kişiyi çalışma hayatıyla buluşturan İŞKUR, bu yılda da milyonları iş sahibi yapacak. İŞKUR’un bu yıl için hedefi 1 milyon 340 bin 95 kişiyi bir işe yerleştirmek. İŞKUR, hedef doğrultusunda Türkiye’nin dört bir yanında 42 istihdam fuarı açarak, işverenleri ve iş arayanları buluşturacak. İstihdam fuarları sosyal taraflar, yerel yönetimler, üniversiteler, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sanayici ve işletmeci iş birliğinde, yerel düzeyde iş gücünü arz edenler ile talep edenleri bir araya getirerek; mesleki eğitim, istihdam ve insan kaynakları konusunda taraflar arasında kalıcı ve kurumsal bir iletişim mekanizması kurarak istihdama katkı sağlayacak.
Bunun yanı sıra, iş arayanların ve öğrencilerin firmaları tanımasını, işgücü piyasasını tanımasını, iş/staj ve kariyer imkânlarını öğrenmesini, görüşme ve başvuru yapmak isteyenlerin işverenler ile buluşmasını sağlayarak, üniversite-sanayi iş birliğine katkıda bulunulacak.
İŞKUR, özel sektörde kadın ve gençlerin oranını artırmak için de çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda İŞKUR, özel sektörde işe yerleştirilenlerin içindeki kadın oranını yüzde 35 seviyelerine çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca kurum gençlerin özel sektördeki çalışma oranını da yüzde 30 yükseltmeyi planlıyor.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce (TİGEM) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 50 sözleşmeli teknik personel istihdam edilecek. Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre söz konusu personel, tarla bitkileri, bitki koruma, tarımsal yapılar ve sulama, zootekni, veteriner hekim, tekniker (bilgisayar) ve veteriner sağlık teknisyeni olarak görevlendirilecek. Bu pozisyonlara, yazılı ve sözlü sınav neticesinde açıktan atama gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları, 17-27 Ocak'ta TİGEM İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'na elden veya posta ile yapılacak. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, 7-20 Şubat'ta başvurularını yapabilecek.