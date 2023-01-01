2023'te İŞKUR'dan 1,5 milyon kişiye iş imkanı: Türkiye genelinde 42 istihdam fuarı düzenlenecek

Bu planlar için ise İŞKUR tarafından 97 milyon TL’si kadınlar için, 86 milyon TL’si ise gençler için olmak üzere toplamda 183 milyon TL’lik bütçe ayırdı. İŞKUR’un yeni yıl hedefleri arasında engelli bireylerin özel sektörde işe yerleştirilmesi de bulunuyor. Buna göre, engelliler için 2022 yılında yüzde 81,5 olan engelli kontenjan doluluk oranı yüzde 83 seviyesine çıkartılacak. Ayrıca İŞKUR, yıl boyunca iş gücü piyasası araştırması verilerini derleyerek, ülke ve sektör bazında raporlar hazırlayarak yayınlayacak. İş sahibi olmayan niteliksiz kişiler için ise kurslar açılarak meslek sahibi olmaları kurum tarafından sağlanacak.