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Başakşehir'de korkutan yangın: Alevler ağaçlık alana da sıçradı

Başakşehir 5.Etap'ta otluk alanda çıkan yangın ağaçların bulunduğu bölüme sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Sanayi sitesinde çalışan işçiler tedbir amaçlı kısa süreliğine dışarıya çıkartıldı.

12:38 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:56 - 14/08/2024 Çarşamba
DHA
Başakşehir'de korkutan yangın
Başakşehir'de korkutan yangın

Başakşehir 5.Etap'ta otluk alanda çıkan yangın ağaçların bulunduğu bölüme sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Başakşehir'de bulunan Cila ve Nikelajcılar sanayi sitesinin yanında bulunan çayırlık alanda bilinmeyen bir nedenden çıktı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgarında etkisiyle yangın sanayi sitesine doğru hızla ilerledi.

Ekipler yangının sanayi sitesine sıçramaması için adeta seferber oldu. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sanayi sitesinde çalışan işçiler tedbir amaçlı kısa süreliğine dışarıya çıkartıldı.


#İstanbul
#Başakşehir
#yangın
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