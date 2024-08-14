Başakşehir'de korkutan yangın: Alevler ağaçlık alana da sıçradı

Başakşehir 5.Etap'ta otluk alanda çıkan yangın ağaçların bulunduğu bölüme sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Başakşehir'de bulunan Cila ve Nikelajcılar sanayi sitesinin yanında bulunan çayırlık alanda bilinmeyen bir nedenden çıktı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.