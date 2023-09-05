Başakşehir'de su baskını: Millet Kıraathanesi'nde mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıklamıştı. Sağanak, akşam saatlerinde Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde etkili oldu. Vatandaşların kameralarına yansıyan görüntülerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşandığı görüldü. Başta Başakşehir ve Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağış ile ilgili İstanbul Valisi Davut Gül de bir paylaşımda bulundu. Vali Gül, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması konusunda uyardı. İstanbul Valiliği de 112 ihbar hattına 1150 su baskını ihbarı yapıldığını, bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.