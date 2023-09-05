Başakşehir'de su baskını: Millet Kıraathanesi'nde mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi

Ani sağanak yağış sonrasında Başakşehir Millet Kıraathanesi'ni su bastı.
İstanbul'un kuzey kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Başakşehir ve Arnavutköy ilçesinde su baskınları meydana geldi.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Başakşehir Millet Kıraathanesi'ni su bastığı görüldü. Kıraathanede mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Millet Kıraathanesi'nde mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi
"Servislerle evlerine bırakılacaklar"
Kartoğlu açıklamasında şunları söyledi:
"Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir.
Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır.
Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor."