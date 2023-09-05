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Başakşehir'de su baskını: Millet Kıraathanesi'nde mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi

İstanbul'da aniden etkili olan sağanak yağış sonrası birçok ilçede su baskınları meydana geldi. Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde bazı vatandaşların mahsur kaldığı görüldü. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir" dedi.

22:19 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Ani sağanak yağış sonrasında Başakşehir Millet Kıraathanesi'ni su bastı.

Ani sağanak yağış sonrasında Başakşehir Millet Kıraathanesi'ni su bastı.

İstanbul'un kuzey kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Başakşehir ve Arnavutköy ilçesinde su baskınları meydana geldi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Başakşehir Millet Kıraathanesi'ni su bastığı görüldü. Kıraathanede mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.



Millet Kıraathanesi'nde mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu,
"Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir"
dedi.

"Servislerle evlerine bırakılacaklar"

Kartoğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir.

Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır.

Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor."



Meteoroloji ve Valilik peş peşe uyarmıştı: İstanbul'u sağanak yağış vurdu
Meteoroloji ve Valilik peş peşe uyarmıştı: İstanbul'u sağanak yağış vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıklamıştı. Sağanak, akşam saatlerinde Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde etkili oldu. Vatandaşların kameralarına yansıyan görüntülerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşandığı görüldü. Başta Başakşehir ve Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağış ile ilgili İstanbul Valisi Davut Gül de bir paylaşımda bulundu. Vali Gül, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması konusunda uyardı. İstanbul Valiliği de 112 ihbar hattına 1150 su baskını ihbarı yapıldığını, bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.


#Başakşehir
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