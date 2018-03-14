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POLİTİKA

Başbakan'dan Tillerson'ın görevden alınmasına ilk yorum

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'a gidiyor. Yıldırım, Bakü'ye hareketi öncesinde havalimanında açıklamalarda bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un görevden alınmasına da değinen Yıldırım, "Türkiye-ABD ilişkileri kişilere bağlı değildir. Kim gelirse gelsin Türkiye'nin duruşu nettir" dedi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Başbakan Binali Yıldırım
Başbakan Binali Yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'a ziyaret öncesinde havalimanında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Seçim güvenliği vatandaşların iradesinin sandığa yansıması için olmazsa olmaz bir düzenlemedir. İradenin özgürce gerçekleşmesi, sandığa yansıması için hükümet olarak görevimizi hakkıyla yapmak zorundayız.

'Ana muhalefet boş işleri bıraksın'

Bu bakımdan CHP'nin boykot, grev bu tip söylemleri zaman zaman oluyor. Herhalde gençliklerden kalma alışkanlıklarını siyasette de tekrar ediyorlar. Ana muhalefet partisi iktidar alternatifi ise boş işleri bırakıp faydalı söylemlere geçmesinde fayda var.

Meclis'in pazartesi çalışmasına dair eleştiriler..

Gruplar kendi aralarında anlaştılar. Hangi takvimde çalışacaklarını kendi aralarında karar verdiler. Pazartesi çalışıldı. Geçen hafta CHP'nin tüzük kurultayı nedeniyle onlara bir imkan tanındı. Pazartesi çalışma günü değil mi? İcap ederse 7 gün çalışılabilir.

'Türkiye-ABD ilişkiler kişilere bağlı değil'

ABD Başkanı'nın Tillerson kararınna ilişkin soruyu da yanıtlayan Başbakan Yıldırım, "ABD Başkanı'nın aldığı kararı bizim değerlendirmemiz gereksiz. Türkiye ABD ilişkileri kişilere bağlı değildir. Son zamanlarda ABD ile bazı sıkıntılar yaşamamız sır değil. Terör örgütleri adeta ABD'nin koruması altında. Ümit ederim daha sağlıklı bir ilişki gerçekleştirilir" ifadesini kullandı.

Bakan Fakıbaba'nın açıklamaları

"Kendisiyle konuştum, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Bizim sektörü özelleştirirken başka bir kurum marifetiyle talip olmamız söz konusu değil."

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