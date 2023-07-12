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Başıboş sokak köpekleri bir can daha aldı: Genç mimar kurtarılamadı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaklaşık 1 ay önce önce köpeğini gezdirirken başıboş sokak köpeğinin ısırması sonucu kuduz teşhisiyle Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç mimar Lütfü Seray tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

23:35 . 12/07/2023 Çarşamba
AA
Lütfü Seray

Lütfü Seray

İlçede, 12 Haziran Pazartesi günü köpeği tarafından ısırılan mimar Lütfü Seray, olayın ardından Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İlk müdahalesinin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye kaldırılan Seray, yaklaşık 1 ay süren tedavisine rağmen kurtarılamadı.

Siverek Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık bir ay süren tedavi sonucunda vatandaşımızın kurtarılamayarak vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Kuduz vakasının öğrenilmesinin akabinde ilgili bütün kurumlar hassasiyetle süreci takip etmiş, yapılan incelemeler, alınan kararlar ve tedbirler sonucu çalışmalara başlanmış, konu bütün yönleriyle takip edilmiştir. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."


Ataşehir'de köpeğin saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı
Ataşehir'de köpeğin saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

Ataşehir'de sokakta bir köpeğin saldırısına uğrayan kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki Adalet Sitesi'nden çıkan A.K. adlı kadın, bir iş yerinin önüne geldiği sırada bir köpeğin saldırısına uğradı. Kadının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşlar tarafından kurtarılan ve başı ile boynundan yaralanan kadın için sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Bu sırada olay yerinden geçen bir ambulans durduruldu. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan kadın hastaneye kaldırıldı. A.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, köpeğin belediye ekiplerince götürüldüğü kaydedildi. Kulübesindeki zinciri kopardığı iddia edilen köpeğin sahibinin belirlenmesine çalışıldığı bildirildi.

#kuduz tedavisi
#Siverek
#Şanlıurfa
37 dakika önce
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