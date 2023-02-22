Başkalarına kalmazsa diye düşündüm: Depremzede akranlarına dağıtılması için gofreti geri çevirmişti

Hatay'da depremzede akranlarına dağıtılması için gofreti geri çeviren Muhammed İnan Türkmen.
Anne Melek Mert Türkmen, AA muhabirine, normalde Payas ilçesinde yaşadıklarını, deprem dolayısıyla annesinin yaşadığı Balarmudu Mahallesi'ne geldiklerini anlattı.
Annesinin enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiğini, evin ise tamamen çökerek kullanılamaz hale geldiğini belirten Türkmen, oğlunun sosyal medyaya düşen videosunu izleyince bir nebze olsun sevindiğini dile getirdi.
Türkmen, oğlunun paylaşımcı davranışını görünce çok sevindiğini söyleyerek, "Çok mutlu oldum. İnsanlara yardım etmesi, merhametli, yardımsever olması, böyle bir temeli öğretmeniyle, çevredeki insanlarla, annesiyle, babasıyla aşıladığımız için de çok gururlandım. Olması gereken bu." diye konuştu.