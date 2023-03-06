|
Reklam
Reklam
Gündem

Başkan Altay Konya’nın gelecekteki mühendislerini afet bölgesine gönderdi: 'Gidin görün ve ders alın'

Türkiye'nin derinden etkilendiği 10 ili kapsayan sarsıcı depremlerin hemen ardından Hatay’a giderek çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentinin 3 üniversitesinde eğitim gören inşaat mühendisliği öğrencilerini ve hocalarını inceleme yapmaları adına afet bölgesine gönderdi. Altay, “Yaşadığımız bu felaketten etkilenen vatandaşlarımıza el uzatırken aynı zamanda dersler de çıkarmalıyız” dedi.

12:46 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Konya Büyükşehir Belediyesi genç mühendislere büyük ders verdi

Konya Büyükşehir Belediyesi genç mühendislere büyük ders verdi

Konya Büyükşehir Belediyesi, depremin hemen ardından ulaştığı Hatay’da arama kurtarma, yardım ve koordinasyon çalışmalarına katıldı. Şehrin alt yapısını da onaran belediye, yüzlerce aracı ve 2 bine yakın personeliyle kentteki çalışmalara destek verdi.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu kez de kentteki 3 üniversitede inşaat mühendisliği okuyan öğrencileri, hocaları ile birlikte, inceleme yapmaları üzerine deprem bölgesine gönderdi.



Altay, sosyal medya hesabından öğrencilerin afet bölgesine gidişini duyururken, yaşanan afetten dersler çıkarılması gerektiğini de ifade etti.



Başkanın paylaşımı çok sayıda tebrik alırken, bazı Twitter kullanıcıları da diğer belediyelerin de yapılan çalışmayı örnek alması gerektiğini söyledi.


Yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor
Yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı, Cebrail, Cumhuriyet, Akevler mahallelerinde zarar gören yapıların bulunduğu alanlardaki moloz yığınları iş makineleriyle kaldırıldı. Cebrail Mahallesi Rüstem Tümer Paşa Caddesi'nde 6 katlı bir binanın kontrollü yıkımı da yapıldı. Yıkım öncesinde cadde, güvenlik önlemleri kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde de bazı vatandaşlar, evlerinin enkazında kendilerine ait eşyaları toplamaya çalıştı. Çalışmaların yürütüldüğü enkaz bölgesinde görevli arazöz ve itfaiye ekipleri de yığınların olduğu alanlara su sıkarak toz kalkmasını önledi.

#Konya
#UğurİbrahimAltay
#İnşaatMühendisleri
#Deprem
#Hatay
34 dakika önce
default-profile-img
Başkan Altay Konya’nın gelecekteki mühendislerini afet bölgesine gönderdi: 'Gidin görün ve ders alın'
ABD sahra hastanesi Sağlık Bakanlığı'na devredilecek
Ankara Çölyak Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven: Kızılay destek veriyor ama bilinirliği yok
Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: Saadet Partisi yönetimi siyaseten çıldırmıştır
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu: Akşener Millet İttifakı toplantısına katılmayacak
Türkiye ve Suudi Arabistan imzaları attı: Beş milyar dolarlık mevduat
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.