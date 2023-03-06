Başkan Altay Konya’nın gelecekteki mühendislerini afet bölgesine gönderdi: 'Gidin görün ve ders alın'

Konya Büyükşehir Belediyesi genç mühendislere büyük ders verdi
Konya Büyükşehir Belediyesi, depremin hemen ardından ulaştığı Hatay’da arama kurtarma, yardım ve koordinasyon çalışmalarına katıldı. Şehrin alt yapısını da onaran belediye, yüzlerce aracı ve 2 bine yakın personeliyle kentteki çalışmalara destek verdi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu kez de kentteki 3 üniversitede inşaat mühendisliği okuyan öğrencileri, hocaları ile birlikte, inceleme yapmaları üzerine deprem bölgesine gönderdi.
Altay, sosyal medya hesabından öğrencilerin afet bölgesine gidişini duyururken, yaşanan afetten dersler çıkarılması gerektiğini de ifade etti.
Başkanın paylaşımı çok sayıda tebrik alırken, bazı Twitter kullanıcıları da diğer belediyelerin de yapılan çalışmayı örnek alması gerektiğini söyledi.