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Başkan Altay'dan ABD'li diplomata İsrail tepkisi: Dünyanın her yerinde acı çeken insanların sesi olmalıyız

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen Yıllık İstişare Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, ABD Dışişleri Bakanlığı Şehir Diplomasisinden Sorumlu Büyükelçisi Nina Hachigian'ın, Ukraynalı mültecilere destekleri için Avrupa ülkelerine teşekkür ederken; İsrail’in Gazze’deki katliamını Hamas’ın 7 Ekim’deki eylemi üzerinden meşrulaştırmaya çalışmasına tepki gösteren Başkan Altay, “Bizler insanlık adına söz almalı ve dünyanın her yerinde acı çeken insanların sesi olmalıyız. Yaklaşık 30 bin kadın ve çocuğun katledildiği Gazze’deki olayları Hamas’ın eylemine bir yanıt olarak nitelendirmek çok doğru bir yaklaşım olmaz. Kadın haklarından bahsettik; Nina hanımdan bir kadın olarak, bir anne olarak ya da bir anne adayı olarak Uluslararası Adalet Divanı’na verilen dosyadaki fotoğraflara bakmasını istirham ediyorum. Belki vicdanımızın sesini duymasına faydası olur. Önce insanların yaşam hakkını korumak en önemli görevimiz. Bunu başaramazsak diğer konuları konuşmanın çok bir anlamı olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

13:16 - 20/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Başkan Altay’dan UCGL toplantısında ABD’li diplomata İsrail tepkisi
Başkan Altay’dan UCGL toplantısında ABD’li diplomata İsrail tepkisi

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Yıllık İstişare Toplantısı’na katıldı.

İspanya’nın Barselona şehrinde dünyanın farklı bölgelerinden yerel ve bölgesel liderlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulunan
Başkan Altay, toplantıda özellikle Filistinli Müslümanlar için destek mesajları ifade ettiklerini vurguladı.

Uluslararası Adalet Divanı’nın Gazze konusunda aldığı kararı desteklediklerini kaydeden Başkan Altay,
“Olayın takipçisi olacağımızı ve bundan sonra Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam ettiğimizi, Gazze konusunu her daim gündemde tutacağımızı buradan bir kez daha ifade etme imkanımız oldu. Bir an önce barışın sağlanmasını temenni ediyorum”
diye konuştu.

Toplantı esnasında ABD Dışişleri Bakanlığı Şehir Diplomasisinden Sorumlu Büyükelçisi Nina Hachigian, Ukrayna’nın Rusya tarafından işgal edildikten sonra Avrupa’nın bu konuda yaptıklarını takdir ettiklerini belirterek, Ukraynalı mültecileri ağırladığı için Avrupa’ya teşekkür etti.
Nina Hachigian, bir taraftan da Hamas’ın 7 Ekim’de terörist bir saldırı düzenlediğini ve İsrail’in eylemlerini buna tepki olarak gerçekleştirdiğini iddia edince Başkan Altay ABD’li diplomata cevap verdi.


'Amerika'dan gelen misafirlerimize bir şeyler söylemezsem kendi insanlığımızı bulamayacağımızı düşünüyorum'

Eğitimden, kadınlara ve eşitliğe kadar konuşulması gereken birçok konu olduğunu ifade eden Başkan Altay,
“Ancak insanların yaşamasını sağlayamazsak bunların hiçbirisini konuşmamızın bir anlamı yok. Onun için öncelikli konumuzun insan hayatı, savaşın engellenmesi ve bu konuda adil davranmak olduğunu düşünüyorum. Onun için bu manada Amerika’dan gelen misafirimize bir şeyler söylemezsem, kendi insanlığımızı bulamayacağımızı düşünüyorum
” dedi.

'Dünyanın her yerinde acı çeken insanların sesi olmalıyız'

Dünyanın farklı yerlerden yerel liderler olarak şehirleri ve insanların yaşama hakkını korumak için bir arada olduklarını vurgulayan Başkan Altay ABD’li diplomata şu sözlerle tepkisini dile getirdi:
“İnsanları ya da mültecilerin haklarını savunmak devletlerin dış politikadaki tutumlarına göre şekillenmemeli. Bizler insanlık adına söz almalı ve dünyanın her yerinde acı çeken insanların sesi olmalıyız. Yaklaşık 30 bin kadın ve çocuğun katledildiği Gazze’deki olayları Hamas’ın eylemine bir yanıt olarak nitelendirmek çok doğru bir yaklaşım olmaz. Kadın haklarından bahsettik; Nina hanımdan bir kadın olarak, bir anne olarak ya da bir anne adayı olarak Uluslararası Adalet Divanı’na verilen dosyadaki fotoğraflara bakmasını istirham ediyorum. Belki vicdanımızın sesini duymasına faydası olur diye düşünüyorum. Önce insanların yaşam hakkını korumak en önemli görevimiz. Bunu başaramazsak diğer konuları konuşmanın çok bir anlamı olmadığını düşünüyorum”
diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay 6 Şubat depremine ilişkin hazırlanan belgeselde duygularını paylaştı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay 6 Şubat depremine ilişkin hazırlanan belgeselde duygularını paylaştı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Büyükşehir Belediyesi’nin YouTube kanalında Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla hazırlanan belgeselde duygularını ve Hatay’da yaşadıklarını paylaştı. Altay, “Hem kişisel hayatımızda hem belediyecilik çalışmalarımızda Hatay’da yaşadıklarımız hepimiz için tecrübe, bilgi birikimi oldu. Bir taraftan da her ismi geçtiğinde kalbimizden bir parçanın etkilendiğini, sıkıştığını hala hissediyoruz” dedi. Artık enkazların kaldırıldığı, yeni bir hayatın kurulmaya başlandığı bir dönem olduğunu vurgulayan Altay, “Rabbim şehirlerimizi, ülkemizi bu tür felaketlerden korusun” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: Otobüs filomuzu 53 yeni doğalgazlı otobüsle daha da güçlendirdik
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: Otobüs filomuzu 53 yeni doğalgazlı otobüsle daha da güçlendirdik

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Büyükşehir’in otobüs filosunu doğalgazlı, çevreci 53 yeni otobüsü daha da güçlendirdiklerini söyledi. Otobüslerin tanıtımını yapan Altay, “Böylece geçen yıl aldığımız otobüslerle birlikte yeni otobüs sayımız 180’e çıkarak, toplam güncel maliyeti de 1 milyar 311 milyon lirayı bulmuş oldu. Otobüslerimiz Türkiye’de üretilen yerli otobüsler. En kalitelisini şehrimize kazandırmak için çabalarımızın sonucunda bu 53 otobüs de hizmete sunulmuş oldu. Konyalılar her şeyin en güzeline, en iyisine layık. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Konya’da güzel işler yapılıyor hamdolsun. Konya’nın kazancı bu. Hizmete girecek bu 53 otobüsümüzün Konya’mız için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.


#Uğur İbrahim Altay
#Konya
#Büyükşehir Belediye Başkanı
#ABD
#diplomat
#İsrail
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