Başkan Büyükkılıç'tan 'Büyük Kayseri Mitingi' teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği Büyük Kayseri Mitingi’ni değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingde Kayseri hakkında övgüler yağdırdığını hatırlatan, Kayseri’nin bu övgüleri fazlasıyla hak ettiğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Dünyada eşi bulunmayan Kayseri ve Kayserili kardeşlerimizle iftihar eden Cumhurbaşkanımız ile bizler de iftihar ediyor, kendisine minnet duyuyoruz. Bu övgü tüm Kayseri’nindir” dedi.

“Kapı Kapı Dolaşmaya, Elini Sıkmadık Vatandaşımız Bırakmamaya Devam Edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kayseri’den memnun ayrıldığına işaret eden Büyükkılıç, “Kalan 8 günde ana kadememiz, kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla kapı kapı dolaşmaya, elini sıkmadık vatandaşımız bırakmamaya devam edeceğiz. Kayseri, büyük bir coşkuyla Cumhuriyet Meydanı’nda Sayın Cumhurbaşkanımızın hitaplarını dinledi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Kayseri’nin çok özel bir yeri olduğunu söyledi. Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Kadim Kentimiz Kayseri, Tüm Türkiye’ye Örnek Olmaya Devam Edecek”

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kayseri’nin ticarette, sanayide ve tarımda yaptığı güzel çalışmaların Türkiye’nin 81 vilayetinde öncü olduğuna dair söylemlerini hatırlatarak, “Orta Anadolu’nun parlayan yıldızı kadim kentimiz Kayseri, tüm Türkiye’ye örnek olmaya devam edecek. Ulaşımdan altyapıya, eğitimden spora, turizmden kültür sanata hemen her alanda, Kayseri için ‘kaliteli hizmet’ algısını ön planda tutarak, bu kadim şehrin hak ettiği yatırımları kararlı bir şekilde bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, miting değerlendirmesinde, “Cumhur İttifakı’nın kalesi Kayseri’miz, 14 Mayıs genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart yerel seçimlerinde de ‘yola devam’ diyecektir. Kayseri sizi çok seviyor Sayın Cumhurbaşkanım. Büyük Kayseri Mitingi’nde 75 bin kişi ile Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ederim. 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerin ülkemize ve Kayseri’mize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN BÜYÜK MİTİNGDE “KAYSERİ” ÖVGÜSÜ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Kayseri Mitingi’nde Kayserililere hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkan adaylarını sahneye davet ederek, el ele vatandaşları selamladı. Büyük Kayseri Mitingi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’den övgü ile bahsederek, “Konumuyla, önemiyle, ürettiği değerlerle, yetiştirdiği büyüklerle, dünyada eşi bulunmayan Kayseri ve Kayserili kardeşlerimizle iftihar ediyorum. Anadolu’nun ortasında bir sanayi, ticaret ve tarım vahası kurmayı başaran Kayserili kardeşlerim, pek çok şehrimize de ilham kaynağı oldu” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde il il gezen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Kayseri Mitingi gerçekleştirdi.

Kayserililerin yoğun katılım gösterdiği Kayseri Cumhuriyet Meydanı’ndaki Büyük Kayseri Mitingi’ne Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, önceki dönem bakanlardan Taner Yıldız, Yalçın Akdoğan, Cumhur İttifakı Kayseri Milletvekilleri, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, AK Parti Kurucu Üyesi Sadık Yakut, AK Parti ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Büyük Kayseri Mitingi’nde Kayserililere hitaplarını gerçekleştirmek üzere sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahnede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkan Üzüm ve MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ile el ele Kayserilileri selamladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, “Sevgili Kayserililer, aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün 21 Mart Nevruz Bayramı, Kayseri ile birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.

“Kayseri Dediğin Yiğit Kalesi, Çanakkale’nin Aslanıyız”

Kayseri’nin yüzlerce yıllık sanat, ilim, ticaret merkezi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kayseri dediğin yiğit kalesi, Çanakkale’nin aslanıyız, Sakarya harbinde şehit lisesi, ay yıldız aşkının destanıyız biz. Başımızın tacı, iftiharımız, Selçuklu’nun nakış gibi işlediği yüzlerce yıllık sanat, ilim, ticaret merkezi Kayseri’de bugün bir kez daha sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’nin konumuna ve önemine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hiç yorulmadan bu yolda beraber yürüyeceğiz. Şehirler içinde Kayseri’nin özel bir yeri var. Burası Mimar Sinan’ı, Gevher Nesibe Hatun’u, Kadı Burhaneddin’i yetiştiren şehir, burası Seyrani baba gibi halk ve Hak âşıklarının şehri, burası gönlü Erciyes dağından yüce Kayserili kardeşlerimin şehri. Konumuyla, önemiyle, ürettiği değerlerle, yetiştirdiği büyüklerle, dünyada eşi bulunmayan Kayseri ve Kayserili kardeşlerimizle iftihar ediyorum.”

“31 Mart’ta Demokrasi Safımızı Bir Kez Daha Sıklaştıracağız”

31 Mart’ta bu milli irade destanını çok daha ileriye taşıyacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kayseri, 14-28 Mayıs seçimlerinde ahde vefasını bir kez daha gösterdi, bu seçimde Cumhur İttifakı’na, milletvekilliğinde verdiğiniz yüzde 65’i aşkın, cumhurbaşkanlığında şahsıma verdiğiniz yüzde 68’i bulan destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 31 Mart’ta bu milli irade destanını çok daha ileriye taşıyarak, demokrasi safımızı bir kez daha sıklaştıracağız. Kayseri, vesayetten kumpasçılara, terör örgütlerinden darbecilere kadar verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer aldı. Cumhuriyet tarihimizin en iddialı kalkınma programlarından biri olan 2023 hedeflerini de birlikte hayata geçirdik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı’nın inşasını birlikte gerçekleştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bugünkü Toplantıda Karşımda 75 Bin Kişilik Bir Rakam Var”

Büyük Kayseri Mitingi’ne 75 bin kişinin katıldığını duyuran Erdoğan, “Bugünkü toplantıda karşımda 75 bin kişilik bir rakam var. Siz diyeceksiniz ki bu da yetmez. Yerel yönetim seçimine gidiyoruz, 31 Mart’a kadar 9 günümüz var. Bu 9 günde Kayseri’de ana kademe durmak yok, kadın kolları durmak yok, gençler durmak yok ve inşallah Cumhur İttifakı olarak 31 Mart akşamı bize balkon konuşmamızda herhalde gereğini yapmamızı isteyeceksiniz” şeklinde konuştu.

“Kayseri’nin Yaptığı Öncülüğün Çok Büyük Payı Vardır”

Çalışmanın, üretmenin, kazanmanın, bölüşmenin manasını en iyi Kayseri’nin bileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Anadolu’nun ortasında bir sanayi, ticaret, tarım vahası kurmayı başaran Kayserili kardeşlerim, pek çok şehrimize de ilham kaynağı oldu. Bugün Türkiye’nin 81 vilayetinin tamamı üretip, ihraç edebiliyorsa bunda Kayseri’nin yaptığı öncülüğün çok büyük payı vardır. Bugün insanlarımız ticaret yapmak için ülkemizin ve dünyanın dört bir yanını arşınlıyorsa burada Kayseri’nin büyük bir payı vardır. Biz de Kayseri’den aldığımız ilhamla her alanda tarihi değiştirecek işler yaptık, yapmayı sürdürüyoruz” dedi.







