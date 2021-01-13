Başkan Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Dağlık Karabağ konusunda bilgi verdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’ın gelişimine yönelik Moskova’da gerçekleştirilen toplantının ardından ortak bildiri imzalamıştı.

Putin, Aliyev ve Paşinyan'a teşekkür ederek, “Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan üçlü ateşkes anlaşması istikrarlı şekilde uygulanmaya devam etmektedir. Dağlık Karabağ'da durum sakin, 48 bin mülteci bölgeye dönüş yaptı” demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE PUTİN'DEN DAĞLIK KARABAĞ GÖRÜŞMESİ

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Türk mevkidaşı Erdoğan’ın telefon görüşmesine ilişkin Kremlin’den bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, görüşme sırasında Putin Erdoğan’ı, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile dün başkent Moskova’da gerçekleştirdiği üçlü görüşme konusunda bilgilendirdi.

REKLAM

Erdoğan-Putin görüşmesinde, zirvenin sonuçlarından birinin Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilişkilerini normalleştirme niyetinin teyidi olduğu vurgulandı. Erdoğan, Türkiye’nin bölge istikrarı ve barışı adına açılan yeni dönemde gereken katkı ve desteği sağlayacağını ifade etti.

Erdoğan, Putin'le görüşmesinde Karabağ’da Azerbaycanlılar ve Ermenilerin birlikte yaşamasını sağlayacak şartları oluşturmak istediklerini belirtti.

AŞI ÇALIŞMALARI DA GÖRÜŞÜLDÜ

Açıklamada Erdoğan ve Putin’in 2 ülke arasındaki ilişkileri de değerlendirdiği belirtilerek, "ortak aşı üretimi ve aşı kullanımına yönelik planların uygulanması da dahil olmak üzere karşılıklı ticaret hacminin arttırılması, kilit alanlarda işbirliğini genişletilmesi ve korona virüs pandemisiyle ortak mücadele gibi konulara özel önem verildi" denildi.

DÜNYA Ermenistan'da muhaliflerden Paşiyan'a açık tehdit: Moskova'da Aliyev'in anlaşmasını onaylarsan ülkeye giremezsin