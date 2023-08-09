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Başkan Şadi Yazıcı kepçeyi vurdu: Marmados sitesinde kentsel dönüşüm başladı

Tuzla'da yapı ömrünü tamamlamış sitelerin kentsel dönüşüm sürecine girmesi çerçevesinde, 1999 yılında meydana gelen Gölcük Depremi sonrasında orta hasarlı olan, günümüzde ise yapı ömrünü tamamlayan Marmados Sitesi yıkıldı. Yıkım için kepçenin koltuğuna oturan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ilk kepçeyi vurdu. Başkan Yazıcı, “Biz burada evleri değil aslında güvensizliği yıkıyoruz, depreme karşı olan korkuları yıkıyoruz” dedi.

11:05 . 9/08/2023 Çarşamba
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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı

Tuzla Belediyesi ilçede yapı ömrünü tamamlayan sitelerin kentsel dönüşüm sürecine başlaması için site sakinleri ile bire bir görüşmeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, 1999 yılında meydana gelen Gölcük Depremi sonrasında orta hasarlı olan, günümüzde ise yapı ömrünü tamamlamış olan Marmados Sitesi’nin bir kısmı yıkıldı. Sitenin yıkımı için ilk kepçeyi Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı vurdu. Başkan Yazıcı, “Biz burada aslında evleri değil güvensizliği yıkıyoruz, depreme karşı olan korkuları yıkıyoruz” dedi.

“9 bin 500’ e yakın binanın dönüşümünü gerçekleştirdik”

Yıkım alanında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bugün bir sitenin daha yıkımını yapıyoruz. Aslında 2010 yılından itibaren 2012 ye kadar süren bir risk analizi çalışmamız vardı İstanbul Teknik Üniversitesiyle beraber ve o yıllardan itibaren biz Tuzla’mızda kuzey Anadolu fay hattına en yakın Bakırköy ve Tuzla olarak biz de dahil İstanbul’un tüm riskini taşıyan ama daha fazla fay hattına yakın bir ilçe olarak çalışmalarımızı başlattık. Bu süreç içerisinde biz 9500’e yakın binanın dönüşümünü gerçekleştirdik. 60’a yakın sitenin dönüşümü konusunda çalışmalar yaptık. Şu an da görüşme aşamasıyla beraber birçok sitenin dönüşümü için özellikle bakanlık destekli riskli alan ilanı ve birebir vatandaşımızla görüşmelerimize devam ediyoruz. Bugün burada Marmados sitesinin ön kısmındaki alanın yıkılmasını birlikte gerçekleştireceğiz. Aslında biz burada evleri değil, güvensizliği özellikle de depreme karşı insanların hissetmiş olduğu korkuları yıkıyoruz. Bu çalışmalarımızı biz yıllardır şirketimiz olan Tuzla Belediyesi ve Tuzla halkının ve Marmados sitesinin sahip olmuş olduğu Tuz-Yap şirketimizle belediyemizin iktisadi teşebbüsünün marifetiyle yıkıyoruz” dedi.

“Bu iş güven işidir, akıl işidir ve gönül işidir”

Sözlerine devam eden, yaptıkları işin önemli olduğunu vurgulayan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tuzla’da gerçekleşen kentsel dönüşüm çalışmalarına destek olmasını isteyen Dr. Şadi Yazıcı, “Bu iş çok önemli bir iştir, güven işidir, insanlara güven verme işidir, akıl işidir ve gönül işidir.”

“İBB Tuzla'da kentsel dönüşüm adına bir daire bile yapmadı”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da eleştiren Başkan Yazıcı, İBB Yönetiminin şu ana kadar Tuzla’da bir daire bile dönüşüm yapamadığını belirterek şunları ifade etti. “Biz kentsel dönüşüm çalışmalarımızı Tuzla Belediyesi’nin şirketi ve bizzat kendi ekibimizle yapıyoruz. Ama kamu kaynaklarının İstanbul'da en büyük kısmını kullanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tuzla’da şu ana kadar bir dairenin dönüşümünü bile yapamadı. Biz kendilerinden bu dönüşüm konusunda Büyükşehir’in Tuzla’da da bu çalışmalara destek olmasını arzu ediyoruz. Bugün 75 yılında yapılmış olan binaları yıkıyoruz. Bu tür risk altında olan ve kendini güvensiz hisseden vatandaşlara destek olmak yerine, işte genel seçimlerde il il gezmek yerine, veya genel merkez kongresinde kendi parti kongresinin çalışmalarına katılmak yerine, biz ‘Come to İstanbul’ dedik İstanbul'a çağırdık ve vatandaşımızın dertleriyle denetlenmesini, onların sorunlarıyla sorgulanmasını ve bu İstanbul’un dertlerine derman olmasını arzu ediyoruz. Kamu kaynaklarının en büyük sahibi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Tuzla gibi tüm ilçelerde deprem dönüşüme önem vermesini arzu ediyoruz. Biz hız kesmeden, daha da hızlanarak bu çalışmalarımızı arttıracağız. İnşallah vatandaşımızı olası bir deprem karşısında daha güvenli daha huzurlu ve korkmadan evinde kahvesini içerken depremi geçirmesini arzu ediyoruz.” diye konuştu


Tuzla Sahili'nde biriken çöpleri Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile vatandaşlar temizledi
Tuzla Sahili'nde biriken çöpleri Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile vatandaşlar temizledi

Tuzla sahil şeridinde oluşan yaklaşık 2 kamyon atık, aralarında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın da bulunduğu gönüllülerce toplandı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir çevre gönüllüsü sosyal medya üzerinden Yazıcı'ya 'Sizinle birlikte burayı temizlemek isterim' mesajını iletti. Yazıcı da bu davete icabet etti. Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 'Burada bir araya gelmemize ve bu anlamlı işi yapmamıza Eylem Yorulmaz arkadaşımızın mesajı vesile oldu. Sosyal hayata geçişin ardından güzel Tuzla'mız maalesef atıklarla dolmaya başladı. Bu durum bizim belediye olarak rahatsızlık duyduğumuz bir konuydu. Bunun bir yurttaşımız tarafından da dile getirilmesi bizi çok sevindirdi' ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı İBB’nin bitiremediği projelere ilişkin konuştu: Uyku modunda devam ediyorlar
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı İBB’nin bitiremediği projelere ilişkin konuştu: Uyku modunda devam ediyorlar

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yerel seçimleri öncesi Tuzla’da vatandaşlara vermiş olduğu hiçbir sözü yerine getirmediğini ifade ederek sürekli bahaneler üretmesine sert eleştirilerde bulundu. İmamoğlu’nun seçildiği günden itibaren İBB’yi uyku modu’na aldığını ifade eden Başkan Yazıcı, enkaz edebiyatı yapılmasına da sert tepki göstererek, “Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanlığı’nı kaç yıl yaptı biliyor musunuz? Üç yıl yaptı. Üç yıl da merkezi hükümet kaç defa parasını vermedi. Ama Recep Tayyip Erdoğan, bu milleti çöpten çukurdan, çamurdan hepsinden kendi gayreti ve çabası ile kurtardı. Bunları yaptı ki bu millet ülkenin başına getirdi” dedi.





#Şadi Yazıcı
#Tuzla Belediye Başkanı
#kentsel dönüşüm
29 dakika önce
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