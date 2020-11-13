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Başkan yardımcısından caddede sigara içen gence: Delikanlı, 900 liran var mı? - Çorum haber

Çorum'da başkan yardımcısından caddede sigara içen gence: Delikanlı, 900 liran var mı?

Çorum'da koronavirüs önlemleri kapsamında sigara içilmesi yasaklanan caddelerde denetim yapıldı. Denetime katılan Belediyesi Başkan Yardımcısı Turhan Candan, yanına yaklaştığı, sigara içen gence, "Merhaba delikanlı, 900 liran var mı? Açık alanda sigara içmek yasak" dedi. Genç ise yasaktan haberinin olmadığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Çorum’da polis ve zabıta ekipleri tarafından kentin en yoğun olduğu caddelerde denetim yapıldı.
Çorum’da polis ve zabıta ekipleri tarafından kentin en yoğun olduğu caddelerde denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak özellikle vatandaşın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içtiği için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti.

81 il valiliğine gönderilen 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelge kapsamında, tüm illerde vatandaşın özellikle yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı. Çorum’da da polis ve zabıta ekipleri tarafından kentin en yoğun olduğu caddelerde denetim yapıldı.

DHA

Gazi Caddesi’ndeki denetimlere katılan Çorum Belediyesi Başkan Yardımcısı Turhan Candan, açık alanlarda sigara içenleri uyardı. Yasaktan haberi olmadığını söyleyen bazı kişiler, Candan’ın uyarısı üzerine sigaralarını söndürdü. Parkta sigara içen genci uyaran Candan, “Merhaba delikanlı, 900 liran var mı? Açık alanda sigara içmek yasak?” dedi. Genç ise yasaktan haberinin olmadığını dile getirdi.

DHA

"Kurallara hakkıyla uymamız gerekiyor"

Denetimler sonrası açıklama yapan Başkan Yardımcısı Candan, “İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı yeni genelgeyle bazı yeni kısıtlamalar geldi. Bunlardan en önemlisi de açık alanlarda sigara içme yasağı. Sigara, koronavirüs bulaşmasını etkileyen bir faktör. Biz de Çorum’da İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun belirlediği alanlarda sigara içmenin yasak olduğunu halkımıza hatırlatıyoruz. Bilgisi olmayanları uyarıyoruz. Bu salgını atlatmamız için kurallara hakkıyla uymamız gerekiyor” dedi.

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