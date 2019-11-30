Gündem Başkentte boş arazide sır dolu cinayet
ANKARA

Başkent’te boş arazide sır dolu cinayet

Ankara'da cadde üzerinde bulunan boş arazide 3 el silah sesi duyan vatandaşlar durumu Jandarma ekiplerine bildirmesiyle birlikte 55 yaşındaki İzzet Kaplan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Boş arazide kanlar içerisinde yatarken bulunan Kaplan'ın katil zanlısı ise kayıplara karıştı.

Haber Merkezi İHA
Yenimahalle'de boş arazide ceset bulundu.
Yenimahalle'de boş arazide ceset bulundu.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde silah sesleri duyulan boş arazide bir erkek cesedi bulundu.

Olay, gece yarısı Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Yakacık Semtine bağlı Kuzey Yıldızı Mahallesi 3610. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan boş arazide 3 el silah sesi duyuldu. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri, 55 yaşındaki İzzet Kaplan’ı boş arazide kanlar içerisinde yatarken buldu. Jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

İHA
Yenimahalle'de boş arazide ceset bulundu.

Katil kaçtı

  • İzzet Kaplan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırılırken cinayet şüphelisi için yakalama çalışması başlatıldı. Kaplan’ı öldürerek kaçan katil zanlısının kimliği henüz tespit edilemedi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İHA
Yenimahalle'de boş arazide ceset bulundu.

İHA
Yenimahalle'de boş arazide ceset bulundu.
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