Baskın yapılan depodan bir milyon adet boş makaron çıktı

Depoya yapılan baskında 1 milyon adet boş makaron ele geçirildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmada bir depoya düzenlenen baskında 1 milyon dal boş makaron, 300 bin adet boş sigara paketi, 10 kg tütün ve 118 adet elektronik sigara kiti bulundu.
Bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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1 saat önce