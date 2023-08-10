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Baskın yapılan depodan bir milyon adet boş makaron çıktı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından bir depoya yapılan baskında 1 milyon adet boş makaron ele geçirildi. Bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

09:13 . 10/08/2023 Perşembe
IHA
Depoya yapılan baskında 1 milyon adet boş makaron ele geçirildi

Depoya yapılan baskında 1 milyon adet boş makaron ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.


Yapılan çalışmada bir depoya düzenlenen baskında 1 milyon dal boş makaron, 300 bin adet boş sigara paketi, 10 kg tütün ve 118 adet elektronik sigara kiti bulundu.

Bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




#Kayseri
#Makaron
#Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü
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