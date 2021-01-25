Başörtülü personele "ayrımcılık" yapan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'ye ceza

TİHEK'in kararında, birim çalışanı kadınlara yönelik ayrımcı söylemlerde bulunduğu belirtilen Şişli hakkında resen inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kararda, söz konusu iddiaların basında yer aldığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ilgili biriminde çalışan 20 kadın görevlinin de 27 Ocak 2020'de işlerine son verildiği hatırlatıldı.

31 Ocak 2020 tarihli “Ahlaksız Kadın” manşetimiz.

Konuya ilişkin ayrıca bir davanın görülmeye devam ettiği belirtilen kararda, işlerine son verilen kişilerden 19'unun da Şişli hakkında şikayetçi olduğu aktarıldı.

OYNAT 02:39 İSMEK'in eski kadın bölge sorumlularından Yeşim Meltem Şişli'ye suç duyurusu İSMEK'in eski 20 kadın bölge sorumlusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulundu. İşten çıkarılan İSMEK bölge sorumlularından Sümeyra Sağlam, 'Adı geçen hanımefendi, 'siz bu işleri nasıl yapıyorsunuz?' dedi, biz de 'belediye araç vermiyor, kendi araçlarımızı kullanıyoruz' dedik. Bize 'bu paraya bu iş mi yapılır, bu parayla otobüse, minibüse nasıl biniyorsunuz, başörtülerinizle otobüse, minibüse in bin terlemiyor musunuz? Zor olmuyor mu?' dedi, hatta 'kokuyorsunuz' bunu bile söyleyebildi. Biz inanamadık. Duyduğumuz cümlelere biz inanmadık' diye konuştu. BiP'te paylaş

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10 bin lira adli para cezası uygulandı

Kararda, yazılı ifadesine yer verilen Şişli, çalışma hayatı boyunca özel hayatında da olduğu gibi insanları yalnızca yaptıkları işe göre değerlendirmeyi tercih ettiğini ve cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş gibi farklılıkları nedeniyle ayırmadığını öne sürdü.

TİHEK'in incelemesi sonucu Şişli'nin, "inanç temelinde ayrımcılık yasağı ihlali" yaptığı belirtildi ve 10 bin lira adli para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

1 Şubat 2020 tarihli 'İcabınıza bakacağım' isimli manşet haberimiz.

Yeni Şafak gündeme getirmişti

Yeni Şafak gazetesinin 31 Ocak 2020 tarihinde “Ahlaksız Kadın” manşetiyle duyurduğu İSMEK skandalı Türkiye gündemine oturdu. Şişli, İSMEK’te çalışan 20 kadın bölge yöneticilerine “Kaçınız bekarsınız, bir el kaldırın bakalım. Bu ne böyle, hepsi bekar neredeyse. Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanıza müdür bey. En şanslı müdür bu müdür, bu kadar kadınla çalışıyor. Bu sıcakta başınız da kapalı, ne yapıyorsunuz, terliyorsunuzdur ve kokuyorsunuzdur...“ ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giden İSMEK’te çalışan 19 kadın bölge yöneticisi, Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olayı incelemesi için 5 müfettiş görevlendirmişti.

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