Başörtüsü çekene ders olsun!

24 Haziran 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, AK Parti temsilcisi olarak İstanbul Kadıköy’deki Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu’nda görev yapan Zeynep Yıldırım’ın başörtüsünü çekip ittikleri iddiasıyla yargılanan saldırganlar için karar açıklandı. Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme son sözü söyledi. Sanık Emel Oral’ın (89) “kasten yaralamaya teşebbüs” suçunu işlemediğinin sabit olduğu gerekçesiyle beraatine karar verilirken, Yıldırım’ın başörtüsünü çeken Sühendan Göy’ün (77) ise “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 6 ay hapis cezasına hükmedildi. Sanığın duruşmadaki tutum ve davranışları, lehine takdiri indirim nedeni sayılarak ceza önce 5 aya, sonra da 3 bin TL adli para cezasına çevrildi.

Zeynep Yıldırım

HAK YERİNİ BULDU

Karara ilişkin açıklama yapan AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Aydoğan Ahıkan, baskıcı ve tahammülsüz zihniyetle mücadelelerinin devam ettiğini aktardı. Ahıkan, “Hak yerini buldu. Bu dava sadece partimiz mensubu başörtülü bir kardeşimize değil, onun şahsına, onuruna ve dini değerlerine yapılmış bir saldırıyla ilgili olması nedeniyle çok önemliydi. Bu çirkin saldırının hukuk önünde karşılıksız kalmaması gerekirdi. İlçe yönetim kurulu üyemize karşı işlenen bu nefret suçunun karşısında durarak davanın sonuna kadar takipçisi olduk. Bu saldırı, tahammülsüzlük ve baskıcızihniyetin tezahür halidir” dedi.