Gündem Başörtüsü teklifi haftaya komisyonda AK Parti-MHP Anayasa için bir araya geldi
ANKARA

Başörtüsü teklifi haftaya komisyonda: AK Parti-MHP Anayasa için bir araya geldi

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, başörtüsüne anayasal güvence teklifinin, gelecek hafta TBMM Anayasa Komisyonu’nun gündemine alınacağını söyledi. MHP ile mutabakata vardıklarını açıklayan Yılmaz, “Genel kurul ve komisyonlarda uzlaşmaya açığız” dedi.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Başörtüsü teklifi haftaya komisyonda: AK Parti-MHP Anayasa için bir araya geldi
​AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, başörtüsüne anayasal güvence teklifinin, gelecek hafta TBMM Anayasa Komisyonu’nun gündemine alınacağını söyledi.

AK Parti ve MHP heyetleri, Anayasa’nın 24’üncü ve 41’inci maddelerinde değişikliğe gidilmesine ilişkin teklif için bir araya geldi. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den oluşan heyet, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül’le görüştü. Yılmaz “Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta komisyon gündemine alma konusunda mutabık kaldık. Bu değişikliği 85 milyon destekliyor. 400’ün üzerinde oyla Meclis’ten geçmesini bekleriz. 360 ve 400 arasında oy alırsa Cumhurbaşkanı’nın referanduma götürmesinden başka bir şey kalmaz. Genel Kurul’da ve komisyonda uzlaşıya açığız. CHP ve İYİ Parti desteklemiyorsa millete hesap verecek” dedi. Yılmaz muhalefetin Anayasa teklifi için görüşme talebini reddedilmesiyle ilgili de “En güzel kararı millet verir. Genel Kurul’da uzlaşmaya açığız, komisyonlarda uzlaşma açığız. Yeter ki sorun ortadan kalksın. Biz başkaları gibi amacımızın dışında bir siyasi amacımız yok” dedi.

BAHANE ÜRETİYORLAR

  • MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise sürecin başladığını söyledi. Akçay, “Bahanelerin üretilmemesi gerekir. Dokunulmazlık dosyasının Meclis’e gelmiş olması, Anayasa değişiklik teklifine katılmama gerekçesi olamaz” dedi.

1 ay içerisinde tamamlanacak

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, görüşmelerin rutin takvim çevresinde 1 ay içeresinden tamamlanabileceğine işaret ederek, “15 gün içerisinde komisyon görüşmelerinin tamamlanmasını bekliyorum” dedi. AK Parti ve MHP’nin destekleyeceği Anayasa değişikliğinin muhalefet partilerinden de destek görebileceğini kaydeden Zengin, “Umuyorum ki bu düzenleme Meclis’te 400 oyun üstünde bir onayla geçecektir. Aksi halde muhalefetin başörtüsü konusunda çözüm istemediği tescillenmiş olacaktır” açıklamasında bulundu. Anayasa Komisyonu, haftaya perşembe günü saat 11.00’de toplanacak.

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