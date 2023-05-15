Başsavcılık harekete geçti: Depremzede seçmeni hedef alanlara soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları bazı kesimleri bir hayli rahatsız etti. CHP’nin seçimleri geride bitirmesi üzerine sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partili seçmen, hakaret ve hadsiz paylaşımlar ile hedef alındı. Onlardan biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun belediyeye aldığı personellerdendi.