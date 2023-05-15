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Başsavcılık harekete geçti: Depremzede seçmeni hedef alanlara soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim sonuçlarıyla ilgili gerçeğe aykırı bilgiler yayarak, deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik provokatif paylaşımlar yapılan sosyal medya hesaplarına soruşturma başlattı.

16:30 . 15/05/2023 Pazartesi
AA
Seçim provokasyoncuları için harekete geçildi.

Seçim provokasyoncuları için harekete geçildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili provokatif paylaşımları incelemeye aldı.


Başsavcılık, seçim sonuçları ile deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı, yanlış algı oluşturacak nitelikte kamu düzenini ve barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayarak provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları hakkında resen soruşturma başlattı.


Başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünün bu tür paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarına yönelik tespit çalışmaları sürerken, provokatif paylaşımlar yapanlar arasında oyuncu Zeynep Beşerler'in de olduğu öğrenildi.



#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#seçim
#sosyal medya
1 saat önce
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