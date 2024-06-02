Başsavcılık harekete geçti: Küçükçekmece’de çöken binanın sahibi gözaltına alındı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 8 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin öldüğü çöken binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, gözaltına alındı.
Yine soruşturma kapsamında yıkılan binanın altındaki dönerci dükkanının sahibi olduğu belirlenen Ö.A.D. de polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bakan Tunç: Bilirkişi heyeti incelemelerine başladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın çökmesi olayıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Adalet Bakanı Tunç, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlara ise acil şifalar diledi.
Bakan Tunç, olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını, 1 Başsavcı vekili ve 1 Cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini kaydetti.
Bilirkişi heyetinin incelemelerine başladığını bildiren Tunç, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti.