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Başsavcılık harekete geçti: Küçükçekmece’de çöken binanın sahibi gözaltına alındı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 8 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin öldüğü çöken binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk ve yıkılan binanın altındaki dönerci dükkanının sahibi olduğu belirlenen Ö.A.D. de gözaltına alındı.

13:55 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 15:08 - 2/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Bina sahibi Hacı Murat Gençtürk
Bina sahibi Hacı Murat Gençtürk

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 8 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin öldüğü çöken binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, gözaltına alındı.

Yine soruşturma kapsamında yıkılan binanın altındaki dönerci dükkanının sahibi olduğu belirlenen Ö.A.D. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bakan Tunç: Bilirkişi heyeti incelemelerine başladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın çökmesi olayıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını kaydetti.


Adalet Bakanı Tunç, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlara ise acil şifalar diledi.


Bakan Tunç, olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını, 1 Başsavcı vekili ve 1 Cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini kaydetti.


Bilirkişi heyetinin incelemelerine başladığını bildiren Tunç, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti.


Küçükçekmece'de bina çöktü: Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bilinmeyen bir nedenle 3 katlı bir bina çöktü. Çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Küçükçekmece'de 8:40 sularında zemin + 3 katlı bina kendiliğinden çöktü. İlk etapta itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler. 2'si ağır 8 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi. İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Enkaz altındaki son kişinin de yaralı olarak çıkarıldığı açıklandı. Binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.


#Küçükçekmece
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#emniyet
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