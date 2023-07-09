|
Gündem

Bataklığa saplanan BMW'yi Togg kurtardı

Arnavutköy’de bataklığa saplanan cipin yardımına yerli otomobil Togg sürücüsü koştu. Togg’un cipi halat yardımıyla bataklıktan çıkarma anı kameraya yansıdı.

12:23 . 9/07/2023 Pazar
IHA
Bataklığa saplanan cipi TOGG kurtardı

Bataklığa saplanan cipi TOGG kurtardı

İstanbul Arnavutköy’e 8 Temmuz Cumartesi günü misafirliğe giden bir kişi, aracını yol kenarına park etti. Bir süre sonra aracının yanına gelen sürücü, cipini bataklık alana bıraktığını fark etti. Tüm çabalarına rağmen aracını kurtaramayan sürücü çevredeki vatandaşlardan yardım istedi ancak tüm çabalara rağmen cip kurtarılamadı.
Yerli otomobil Togg ile bu sırada olay yerinden geçen bir sürücü, cipi bataklığa saplanan vatandaşın yardımına koştu. Togg sürücüsü, halat yardımı ile BMW cipi çekerek saplandığı yerden kurtardı. Cipin kurtarılma anları ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.


#togg
#bmw
#çekme
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AUZEF telafi sınavları ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman erişime açılacak?