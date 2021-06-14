Batman İl Sağlık Müdürlüğünde mutemet yolsuzluğu: 7 kişi memuriyetten çıkarıldı

Batman Valiliği, "İl Sağlık Müdürlüğünde Maaş Mutemetleri Yolsuzluğu" şeklinde bazı ulusal gazete ve internet sitelerinde yer alan haberlerle ilgili "kamuoyunu aydınlatmak amacıyla" açıklama yaptı.

Memuriyetten uzaklaştırıldılar

Açıklamada, Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme neticesinde, 30 Mart 2019 tarihinde Batman Bölge Devlet Hastanesi mutemetlik biriminde usulsüzlük tespit edilip aynı tarihte Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Suç duyurusunun ardından Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından müfettiş talep edildiği ve inceleme sonucunda, 2 maaş mutemedinin önce açığa alındığı, daha sonra memuriyetten uzaklaştırıldıkları ifade edildi.

"Mutemetlik iş ve işlemlerle ilgili usulsüzlükler tespit edildi"

Ayrıca daha yoğun personel, maaş, staj ve döner sermaye hareketliliği olan hastanelerden başlamak üzere İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Bu tesislerde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiştir. Bu çerçevede Batman İl Sağlık Müdürlüğü maaş ve döner sermaye mutemetliğinde de inceleme başlatılmış olup inceleme henüz sonuçlanmadan, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından ilimizin de için bulunduğu 30'u aşkın ilde eş zamanlı olarak yapılan akıllı denetim kapsamında, mutemetlik iş ve işlemleri ile ilgili usulsüzlükler tespit edilmiştir."

"Kamu zararının 1 milyon 567 bin 136'sı tahsil edildi"

"Soruşturma süresince usulsüzlüğe adı karışan mutemetlerden, sebep oldukları kamu zararının 3 milyon 100 bin lirasından 1 milyon 567 bin 136 lirasının tahsil edildiği, geriye kalan kamu zararının, söz konusu sorumlulardan tazmini kapsamında işlemlerin devam ettiği" vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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“Söz konusu tespit edilen usulsüzlük kapsamında, mutemetlerin yaptığı zimmete para geçirme işlemini, elektronik ortamda sahte ve hileli belge tanzim etmek suretiyle gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Yöneticilerin imzasına sunulan tahakkuk evrakları ile imzalı banka listelerinin usulüne uygun olarak tanzim edildiği ancak imzalar atıldıktan sonra yöneticilerin kontrol alanının dışındaki bir alan olan dijital ortamda, mutemetlerce kasten söz konusu banka listelerinin değiştirilerek bankaya hileli listelerin gönderildiği müfettişlerce tespit edilmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığınca, adli, idari ve mali yönden işlem tesis edilmek üzere ilgili mercilere rapor gönderilmiştir.”

11 personelden 7'si görevden alındı

Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri tarafından son 10 yıllık süreyi kapsayan soruşturma neticesinde 2 soruşturma kapsamında, maaş mutemetliğindeki iş ve işlemleri yürütmekle görevli olan toplam 11 personelden 7’sinin yüksek disiplin kuruluna sevk edildiği, bu şahısların devlet memurluğundan çıkarıldıkları kaydedildi.

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